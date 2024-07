Al via il 22° Torneo Internazionale di basket U20 De Silvestro-Meneghin con Italia-Slovenia e Spagna-Grecia

Domegge di Cadore (BL), 4 luglio 2024 – Con l’Italia già in Cadore da lunedì, ora per gli azzurrini è arrivato il tempo di mettersi alla prova. Prende il via il 22° Torneo Internazionale U20 “Memorial Vigilio De Silvestro – Trofeo Bepi Meneghin” che da venerdì 5 a domenica 7 luglio porterà al Pala Cian Toma di Domegge di Cadore (BL) i migliori talenti del basket europeo e non solo.

Italia, Slovenia, Spagna e Grecia si affronteranno nelle due partite giornaliere previste, alle 18.15 e alle 20.45, che decreteranno il vincitore di uno dei tornei giovanili più longevi e importanti del panorama cestistico. Un anno fa trionfò l’Italia davanti a Grecia, Slovenia e Germania. In questo 2024 a sbarcare in Cadore in aggiunta alle confermate selezioni di Grecia e Slovenia, ci sarà la Spagna, squadra con prospetti dal futuro assicurato, campione mondiale under 19 nel 2023. Aggregati al roster spagnolo allenato da Salvador Camps ci sono infatti l’ala-centro proveniente dalla NBA G League (lega di sviluppo della NBA) Izan Almansa, e il centro di 2 metri e 21 della UCLA Aday Mara.

LA PRIMA GIORNATA

Nel venerdì che aprirà il torneo spazio a Spagna-Grecia alle 18.15. Mentre il match serale vedrà sul parquet cadorino gli azzurrini di coach Galbiati contro la Slovenia, palla a due alle 20.45. L’ingresso al palasport sarà sempre gratuito per tutti gli spettatori.

I ROSTER

Ecco i roster del 22° Torneo Internazionale U20 “Memorial Vigilio De Silvestro – Trofeo Bepi Meneghin”:

[Nome-Cognome-Anno di nascita-Altezza in cm-Ruolo-Club di appartenenza]

ITALIA

GREGORIO ALLINEI – 2004 – 194 – G – Libertas Livorno 1947

RENÈ D’AMELIO – 2005 – 201 – A – College Basketball Borgomanero

LEONARDO FAGGIAN – 2004 – 195 – G – Universo Treviso Basket

FRANCESCO FERRARI – 2005 – 196 – A – College Basketball Borgomanero

FILIPPO GALLO – 2004 – 194 – P/G – UCC Casalpusterlengo

EMMANUEL INNOCENTI – 2004 – 200 – G/A – Tarleton State (USA)

LEONARDO MARANGON – 2005 – 195 – G – United Eagles Basketball

OCTAVIO MARETTO – 2004 – 194 – G – Victoria Libertas Pesaro

MICHELANGELO OBERTI 2005 – 205 – C – Morris Catholic (USA)

GABRIEL BELFORT POZZATO – 2005 – 197 – G – NBA Global (Australia)

RICCARDO SALVIONI – 2004 – 202 – A – Luiss Roma

ALESSANDRO SCARPONI 2004 – 195 – G – Basket Santarcangelo

ENRICO TADIOTTO – 2005 – 189 – G – Universo Treviso Basket

GABRIELE TARALLO – 2004 – 190 – G/A – Pall. Cantù

DAVID TORRESANI – 2005 – 180 – P – Universo Treviso Basket

TIMOTY VAN DER KNAAP – 2005 – 201 – A – Orange Basket Bassano

GRECIA

KOSTAS BOUDOURIS – 2004 – 202 – A – Ikaros

NIKOS CHITIKOUDIS – 2005 – 206 – C – North Carolina A&T

APOSTOLOS IOANNOU – 2004 – 208 – C – Esperos

DIMITRIOS KALLIAKOUDAS – 2005 – 195 – G – Promitheas

ALEXIS KAMPERIDIS – 2005 – 205 – A – Psychikou

EVDOXIOS KAPETAKIS – 2005 – 201 – C – AS Karditsas

GIANNIS KARAKOSTAS – 2004 – 190 – P – Lavrio

THEODOROS KONSTANTINIDIS – 2004 – 193 – G – Aias Evosmou

NIKOS NIKOLIS – 2004 – 193 – G – Sofadon

CHARILAOS PARASKEVOPOULOS – 2005 – 199 – G – Apas Naxou

NIKOLAOS PLOTAS – 2004 – 195 – G – Promitheas

ALEXANDROS SAMODUROV – 2005 – 210 – C – Panathinaikos

NIKOS VASILEIOU – 2005 – 195 – G – Promitheas

EVANGELOS ZOUGRIS – 2004 – 202 – A – Peristeri

SLOVENIA

NAL BELKO – 2004 – 185 – P – Sentjur

HORVAT FILIP – 2004 .- 205 – A – Cedevita Olimpija

URBAN KLAVZAR – 2004 – 186 – P – Cantabria

GASPER KOCEVAR – 2004 – 207 – C – Oldenburg

LUKA LAMPRET – 2004 – 197 – A – C – LTH Castings

SERGEJ MAKURA – 2004 – 202 – C – Ilirija

MIVSEK MIHA – 2004 – 207 – C – Jezica

ARNE OSOJNIK – 2004 – 196 – G – Eastern Michigan University

DOMEN PETROVIC – 2004 – 205 – C – Sencur

MATIJA SAMAR – 2004 – 197 – G – Fuenlabrada

GASPER SKORJANC – 2004 – 190- G – Podcetrtek

VUKASIN TODOROVIC – 2004 – 205 – C – Cedevita Olimpija

TRISTAN VUKOTIC – 2005 – 187 – P – Terme Olimia

JAN ZEMLJIIC – 2004 – 193 – G – Helios Suns

SPAGNA

IZAN ALMANSA – 2005 – 208 – C – NBA G League Ignite

GERARD BOSCH – 2004 – 197 – A – MidAmerica Nazarene U.

SERGIO DE LARREA – 2005 – 203 – G – Valencia

ALVARO FOLGUEIRAS – 2005 – 208 – C – Robert Morris U.

SEDIQ GARUBA – 2004 – 193 – G – Cartagena

DAVID GOMEZ – 2004 – 205 – C – Betis

MARTIN IGLESIAS – 2004 – 204 – C – Huesca

LUCAS LANGARITA – 2005 – 195 – P – Zaragoza

ADAY MARA – 2005 – 221 – C – UCLA

CONRAD MARTINEZ – 2005 – 183 – P – Arizona University

ISAAC NOGUES – 2004 – 195 – A – Huesca

JORDI RODRIGUEZ – 2004 – 199 – G – Joventud Badalona

ONUETU VICTORY – 2004 – 210 – C – Obradoiro

RAFAEL VILLAR – 2004 – 193 – G – Lleida

I RICONOSCIMENTI



Anche quest’anno il migliore giocatore del torneo verrà premiato con il Trofeo Aldo Capanni, dedicato alla memoria di uno dei più importanti storici del basket in Italia e promotore del museo internazionale del basket di Lucca. Al miglior realizzatore il riconoscimento dedicato a Piero Da Col e al migliore italiano il premio Antonio De Silvestro. Mentre come lo scorso anno il premio Fair Play sarà dedicato alla memoria di Matteo Marchiori, indimenticato presidente della FIP Veneto e dirigente federale scomparso quattro anni fa. Al miglior allenatore il premio Luigi Serafini, bandiera della Virtus Bologna ed ex pivot azzurro sempre presente sugli spalti durante tutte le edizioni del torneo di Domegge.

LE DIRETTE TWITCH E YOUTUBE SU ITALBASKET

L’intero torneo sarà trasmesso sui canali Italbasket Twitch https://www.twitch.tv/italbasketofficial e Youtube https://www.youtube.com/@fipbasketv. Le prime partite di giornata su Youtube, mentre le gare serali, dove sarà protagonista l’Italia, su Twitch, con telecronaca integrale dei match.

IL CALENDARIO DEL 22° TORNEO INTERNAZIONALE U20 “MEMORIAL VIGILIO DE SILVESTRO TROFEO BEPI MENEGHIN”

VENERDI’ 5 LUGLIO

18.15: Spagna-Grecia – diretta Youtube

20.45: Italia-Slovenia – diretta Twitch

SABATO 6 LUGLIO

18.15: Grecia-Slovenia – diretta Youtube

20.45: Italia-Spagna – diretta Twitch

DOMENICA 7 LUGLIO

18.15: Slovenia-Spagna – diretta Youtube

20.45: Italia-Grecia – diretta Twitch



Ufficio Stampa Linkness/Tratti per Torneo Internazionale U20 Domegge