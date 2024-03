Black Panters Cup, al via la prima edizione del torneo giovanile di Basket sul lago di Como

Black Panters Cup è la prima edizione del torneo giovanile maschile e femminile internazionale di Basket sul lago di Como. Circa 300 ragazzi provenienti da diverse regioni di Italia impegnate in una tre giorni dedicata al basket giovanile. L’evento inizierà sabato 29 marzo e si concluderà la sera del primo aprile con le premiazioni ospitate ad Olginate. La bellezza e l’unicità delle province di Como e di Lecco sono la

cornice ideale per questa manifestazione internazionale di basket giovanile. Collabora con i Comuni e le comunità locali, coinvolgendoli

in un evento che celebra la cultura, l’arte, la gastronomia e le tradizioni del nostro territorio. La Black Panthers Cup è un simbolo

dell’orgoglio della nostra regione e un’opportunità per mostrare al mondo le ricchezze che possiamo offrire.

Martedì pomeriggio nella sala consiliare di Costa Masnaga è stata presentata questa prima edizione. “Siamo orgogliosi di partire con questo esperimento sportivo. Basket Costa è una realtà conosciuta a livello nazionale, ora ci piace l’idea di riconosce un intento di valori per promuovere il territorio. Che lo sport possa essere un volano di valori sportivi e territorio” ha spiegato Sabina Panzeri, sindaco di Costa Masnaga.

Un evento patrocinato da Regione Lombardia, da sempre al fianco delle iniziative di valore per giovani e territorio.

“E’ davvero importante parlare con i giovani di questa età – ha confermato Giacomo Zamperini, consigliere regionale – Non soltanto per

temi legati al merito sportivo, ma è una fascia d’età caratterizzata dalle fragilità che si sono create negli anni passati. Lo sport è utile

per farli uscire dal guscio, far vedere che questi ragazzi possono superare i limiti. Ho giocato a questo bello sport e queste emozioni si

portano nel cuore anche da adulti”.

Entrando nel vivo del torneo Basket Costa e Basket Olginate sono tra i fautori di questa bella iniziativa. “Questo progetto nasce dalla collaborazione di alcune figure del territorio, desiderose di mettere a fattor comune passione, basket e un evento durante le feste pasquali. Un grazie al basket Olginate che ha colto il nostro invito” ha aggiunto Fabrizio Ranieri, deus ex machina di Basket Costa.

Giovani al centro della scena anche per Fip Lombardia. “Il settore giovanile e il suo sviluppo è il nostro obiettivo. Quest’anno con la

nuova fascia di campionato “promozionale” abbiamo allargato il bacino. Lavoreremo sul basket femminile e sugli arbitri. Il 90% delle risorse

sono destinate ai giovani” ha precisato il presidente Giorgio Maggi.

A chiudere gli interventi il main sponsor Wilson Italia Team sport. “Siamo contenti di stare al fianco di questo progetto e ci aspettiamo un

grande evento – ha detto Eugenio Ceravolo – Wilson è leader per l’attrezzatura sportiva e ci presentiamo con il pallone da basket in

questo caso. Gli atleti arrivano ai grandi livelli solo se hanno la possibilità di appassionarsi e vivere esperienze come questa. Mi auguro

che sia la prima di tante edizioni”.

Qui il link del sito: https://www.blackpantherscup.it/