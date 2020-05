Campionati giovanili maschili e femminili, ecco le date entro la quale iscriversi

Con la presente si comunica che, con delibera presidenziale n.42/2020 assunta in data odierna, è stato stabilito, per l’a.s.2020/2021, che le Società regolarmente affiliate alla Federazione che intendano iscriversi ai Campionati giovanili dovranno farlo entro le seguenti date:

• Campionati giovanili maschili di eccellenza Under 15, 16, 18 e 20 entro e non oltre il 31 agosto 2020;

• Campionati giovanili maschili elite e regionali Under 15, 16, 18 e 20 e Campionati femminili Under 16, 18 e 20 entro e non oltre il 15 settembre 2020;

• Campionati giovanili maschili e femminili Under 13 e 14 (regionali ed elite) entro e non oltre il 30 settembre 2020.

F.to Maurizio Bertea

SEGRETARIO GENERALE