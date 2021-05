Al PalaBenedetti di Udine le migliori giovani italiane impegnate nella Coppa Italiana Under 18 Femminile dal 14 al 19 giugno.

Ufficiali le dodici società partecipanti all’evento: a contendersi la Coppa saranno Pallacanestro Torino Young, Basket Costa, I Have a Team Ragusa, Brixia Basket, Granda College Cuneo, Basket Roma, Minibasket Battipaglia, Geas Basket, Peperoncino Libertas, Lupebasket, Libertas Basket School Udine, Edelweiss Ororosa.



L’evento, organizzato da Lega Basket Femminile in collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro, il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia e la società Libertas Sporting Basket School Udine, nasce da una forte volontà di tutto il movimento di coinvolgere e valorizzare la sua base giovanile, nonostante le difficoltà imposte dall’attuale situazione sanitaria. Il tutto svolto in un anno importante per la Federazione Italiana Pallacanestro, quello del centenario: una ricorrenza da festeggiare anche attraverso il rilancio dei settori giovanili, con un evento di grande prestigio e importanza in una città e un territorio di grandissima tradizione cestistica.



Di seguito la composizione dei gironi, la formula e il calendario provvisorio delle partite.



GIRONI



Girone A: Pallacanestro Torino Young, Basket Costa, I Have a Team Ragusa

Girone B: Brixia Basket, Granda College Cuneo, Basket Roma

Girone C: Minibasket Battipaglia, Geas Basket, Peperoncino Libertas

Girone D: Lupebasket, Libertas Basket School Udine, Edelweiss Ororosa



CALENDARIO PROVVISORIO



FASE DI QUALIFICAZIONE



1ª giornata

– Pallacanestro Torino Young vs I Have a Team Ragusa

– Brixia Basket vs Basket Roma

– Minibasket Battipaglia vs Peperoncino Libertas

– Lupebasket vs Edelweiss Ororosa



2ª giornata

– Basket Costa vs I Have a Team Ragusa

– Granda College Cuneo vs Basket Roma

– Geas Basket vs Peperoncino Libertas

– Libertas Basket School Udine vs Edelweiss Ororosa



3ª giornata

– Pallacanestro Torino Young vs Basket Costa

– Brixia Basket vs Granda College Cuneo

– Minibasket Battipaglia vs Geas Basket

– Lupoebasket vs Libertas Basket School Udine



FASE FINALE



Quarti di Finale

– Gara 1: 1ª classificata Girone A vs 2ª classificata Girone B

– Gara 2: 1ª classificata Girone B vs 2ª classificata Girone A

– Gara 3: 1ª classificata Girone C vs 2ª classificata Girone D

– Gara 4: 1ª classificata Girone D vs 2ª classificata Girone C



Semifinali

– Gara 5: vincente gara 1 vs vincente gara 3

– Gara 6: vincente gara 2 vs vincente gara 4



Finale

– Gara 7: vincente gara 5 vs vincente gara 6





FORMULA



FASE DI QUALIFICAZIONE

Sono ammesse alla fase di Qualificazione le 12 squadre partecipanti suddivise in 4 gironi da 3 squadre in base alle valutazioni della Lega Basket Femminile.

Nelle prime tre giornate di gara le squadre si affronteranno con gare di sola andata in base ai seguenti accoppiamenti per ogni girone:

1° giornata: squadra 1 contro squadra 3

2° giornata: squadra 2 contro squadra 3

3° giornata: squadra 1 contro squadra 2



FASE FINALE

Nella quarta giornata di gara si avranno i seguenti accoppiamenti:

gara 1: 1° classificata Girone A contro 2° classificata Girone B

gara 2: 1° classificata Girone B contro 2° classificata Girone A

gara 3: 1° classificata Girone C contro 2° classificata Girone D

gara 4: 1° classificata Girone D contro 2° classificata Girone C

Nella quinta giornate di gara si avranno i seguenti accoppiamenti:

gara 5: squadra vincente gara 1 contro vincente gara 3

gara 6: squadra vincente gara 2 contro vincente gara 4

Nella sesta giornata di gara si avranno i seguenti accoppiamenti:

gara 7: squadra vincente gara 5 contro vincente gara 6

La vincente gara 7 sarà proclamata vincitrice del Torneo.





LUOGO E CAMPO DI GARA

Il Torneo si disputerà a UDINE (UD).

Le gare si disputeranno presso il Palasport Manlio Benedetti via Marangoni, 46 – 33100 Udine.



REGOLE TECNICHE

La partecipazione sarà consentita solo ai tesserati FIP.

E’ consentita la partecipazione, senza limitazioni, alle atlete nate nel 2003, 2004, 2005 e 2006 purché tesserate per la società partecipante.

Per tutto il resto si applicano i regolamenti FIP attualmente in vigore.

Area Comunicazione LBF