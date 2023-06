Coppa Italiana U20 Femminile – Esordio vincente per Umbertide, Udine si qualifica alla finalissima

In archivio anche la seconda giornata della Coppa Italiana U20, nel segno della doppia U: Umbertide e Udine colgono le vittorie nelle due partite in programma.

Primo impegno e prima vittoria per la PF Umbertide che batte nettamente Basket Pegli 39-61. Pegli oppone resistenza per un quarto di gioco, con i punti di Guzzoni e l’energia di Nwachukwu (15 per la giocatrice proveniente dalla Cestistica Spezzina, 11 per la jolly della squadra di coach Conte), poi però Umbertide fa vedere tutta la sua fisicità e la profondità di organico. Gianangeli, 16 punti e 10 rimbalzi, è infermabile per le liguri e il vantaggio lievita sul 21-33. Al rientro dall’intervallo nuovo allungo per Umbertide, che dopo qualche segno di vita di Pegli la chiude con cinque punti in sequenza di Cupellaro: le umbre volano poi sul +22 e verso la vittoria all’esordio nella competizione.

Partenza forte per la Libertas Basket School Udine contro Basket Carugate: Penna (15) guida le friulane sul +9 (8-17), poi il rientro di Carugate propiziato da Valli e dalla panchina, con Osmetti in evidenza, sul 20-23. Udine piazza un nuovo break prima dell’intervallo, ma è ancora in bilico sul 26-34 di vantaggio a metà gara. A dare la spallata decisiva per le friulane è il parziale del terzo quarto con Ronchi (16) che dopo una prima metà dalle polveri bagnate si accende e chiude i conti. Carugate si fa vedere con la rediviva Carmeli, tra le più brillanti, e alcune belle giocate di Usuelli che chiude con 20 punti all’attivo. Alla fine è Udine però a prendere il largo, vincendo 55-79 e prenotando il posto per la Finale di domenica (ore 18): da definire l’avversario che uscirà dall’altro girone, decisiva Umbertide-Montecchio Maggiore di domani.

Coppa Italiana U20

Giornata 2

RISULTATI:

02/06/2023

Basket Carugate – Libertas Basket School Udine 55 – 79

Basket Pegli – Pall. Femm. Umbertide 39 – 61



Basket Carugate – Libertas Basket School Udine 55 – 79 (18-21, 26-34, 35-58, 55-79)

BASKET CARUGATE: Lavelli, Melzi, Bernareggi* 3 (0/2, 1/3), Valieri* 2 (1/4, 0/1), Usuelli* 20 (5/11, 3/5), Gambarini, Osmetti 5 (1/3, 1/8), Andreone* 5 (1/4, 1/1), Valli 5 (2/6 da 2), Carmeli* 12 (3/8, 1/8), Sardi 1 (0/2, 0/2), Gerardi 2 (1/1, 0/1)

Allenatore: Brambilla A.

Tiri da 2: 14/43 – Tiri da 3: 7/30 – Tiri Liberi: 6/10 – Rimbalzi: 38 14+24 (Andreone 7) – Assist: 10 (Usuelli 5) – Palle Recuperate: 11 (Usuelli 3) – Palle Perse: 21 (Andreone 4)

LIBERTAS BASKET SCHOOL UDINE: Codolo 9 (3/8 da 2), Ceppellotti* 14 (5/7, 0/1), Racchi 4 (1/2 da 3), Muneretto 2 (1/1, 0/1), Ronchi* 16 (5/15, 1/6), Penna* 15 (3/5, 2/4), Tumeo* 6 (2/5, 0/2), Agostini 2 (1/4 da 2), Casella 2 (1/1, 0/1), Ugiagbe* 4 (2/4 da 2), Nazzi 3 (1/1 da 3), Ceschia 2 (1/1 da 2)

Allenatore: Riga M.

Tiri da 2: 24/51 – Tiri da 3: 5/18 – Tiri Liberi: 16/18 – Rimbalzi: 53 16+37 (Ugiagbe 15) – Assist: 19 (Ronchi 4) – Palle Recuperate: 11 (Ronchi 5) – Palle Perse: 24 (Ceppellotti 3)

Arbitri: Pittalis e Magagnolo



Basket Pegli – Pall. Femm. Umbertide 39 – 61 (15-15, 21-33, 28-44, 39-61)

BASKET PEGLI: Bertini 4 (1/4, 0/1), Farina* 3 (0/4, 1/1), Bernetti* 5 (1/5, 0/5), Guzzoni* 15 (5/10, 0/1), Gorini NE, Aquilano, Nwachukwu* 11 (5/12 da 2), Magno, Arecco* 1 (0/6, 0/4), Barberis

Allenatore: Conte M.

Tiri da 2: 12/44 – Tiri da 3: 1/12 – Tiri Liberi: 12/21 – Rimbalzi: 34 8+26 (Nwacukwu 7) – Assist: 6 (Guzzoni 3) – Palle Recuperate: 11 (Arecco 3) – Palle Perse: 14 (Nwachukwu 3) – Cinque Falli: Arecco

PALL. FEMM. UMBERTIDE: Bartolini* 7 (2/7, 1/5), Foiani, Palmieri 9 (4/10, 0/2), Gianangeli* 16 (8/11 da 2), Avonto*, Valentino 2 (1/2 da 2), Valeri, Cassetta, Colli* 8 (0/4, 2/6), Cattabiani 4 (1/4, 0/1), Nappi 2 (0/1 da 3), Cupellaro* 13 (2/4, 3/7)

Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 18/46 – Tiri da 3: 6/23 – Tiri Liberi: 7/11 – Rimbalzi: 61 22+39 (Gianangeli 10) – Assist: 3 (Palmieri 1) – Palle Recuperate: 7 (Palmieri 4) – Palle Perse: 21 (Gianangeli 4)

Arbitri: Cotugno e Olivo

