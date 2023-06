Coppa Italiana U20 Femminile – Pegli e Udine festeggiano le prime vittorie

In archivio la prima giornata della Coppa Italiana Under20, vincono Basket Pegli e Libertas Basket School Udine.

La prima partita, Basket Femminile Montecchio Maggiore contro Basket Pegli, parte con un ritardo di 60′ per un blocco autostradale dovuto a incidente che ritarda l’arrivo al PalaBenedetti della formazione veneta. Quando si comincia, dopo una prima fase di sostanziale equilibrio, Pegli prende il controllo: chiusa la prima frazione sul +5 (15-20), le liguri piazzano un poderoso allungo sul +14 siglato da Nwachukwu per il 21-35. Montecchio risponde con Baron che da sotto riporta il passivo sul 27-35 di metà gara, un elastico che continua nella seconda metà sino all’allungo decisivo di Pegli che trova 23 punti da Arecco, 14 da Bernetti e 12 da Bertini nella sua partita. L’ultimo quarto porta anche il +20 finale per le liguri, sul 54-74 nonostante gli ottimi sprazzi di Antonello, Longhi e Gasparella per Montecchio.

A seguire, la sfida tra le padrone di casa della Libertas Basket School Udine e Pallacanestro Vigarano 2008: prima frazione molto equilibrata con Ronchi e Penna a mettere a segno i primi squilli friulani per il 14-4. Poi la lenta risalita di Vigarano con Sammartino sempre presente nelle fasi più calde di gioco e un buon impatto dalla panchina di Festinese: 41-35 a metà gara. Udine scava il solco nella seconda parte di gioco, con Ronchi che completa una serata capolavoro da 34 punti e la squadra di casa che conquista presto un margine confortevole. Vigarano tiene botta, con alcuni lampi di Edokpaigbe e Armillotta, ma deve cedere 75-62.

Coppa Italiana U20

Giornata 1

Libertas Basket School Udine – Pallacanestro Vigarano 2008 75 – 62

Basket Femm. Montecchio Maggiore – Basket Pegli 54 – 74

Libertas Basket School Udine – Pallacanestro Vigarano 2008 75 – 62 (24-18, 41-35, 61-47, 75-62)

LIBERTAS BASKET SCHOOL UDINE: Codolo 1 (0/3 da 2), Ceppellotti* 10 (4/9 da 2), Racchi, Muneretto, Ronchi* 34 (8/14, 3/6), Penna* 10 (5/9, 0/2), Tumeo* 4 (2/6, 0/1), Agostini 11 (5/7, 0/2), Casella 1 (0/2 da 3), Ugiagbe* 4 (2/7 da 2), Nazzi, Ceschia

Allenatore: Riga M.

Tiri da 2: 26/58 – Tiri da 3: 3/14 – Tiri Liberi: 14/19 – Rimbalzi: 50 16+34 (Ugiagbe 16) – Assist: 13 (Ceppellotti 5) – Palle Recuperate: 11 (Ronchi 3) – Palle Perse: 14 (Ronchi 4) – Cinque Falli: Agostini

PALLACANESTRO VIGARANO 2008: Sammartino* 13 (4/10, 1/10), Di Mauro, Edokpaigbe* 12 (5/13, 0/1), Conte* 4 (1/3 da 2), Bernabe’ 7 (2/8, 1/2), Salice* 6 (2/4, 0/1), Torelli, Calanca, Festinese 8 (1/1, 2/6), Matteucci 2 (1/1 da 2), Armillotta 7 (2/6, 1/4), Pepe* 3 (1/4, 0/1)

Allenatore: Bagnoli C.

Tiri da 2: 19/50 – Tiri da 3: 5/25 – Tiri Liberi: 9/11 – Rimbalzi: 45 17+28 (Sammartino 13) – Assist: 7 (Sammartino 2) – Palle Recuperate: 10 (Pepe 4) – Palle Perse: 19 (Sammartino 5)

Arbitri: Pittalis e Cotugno



Basket Femm. Montecchio Maggiore – Basket Pegli 54 – 74 (15-20, 27-35, 40-52, 54-74)

BASKET FEMM. MONTECCHIO MAGGIORE: Varaldi* 6 (3/11, 0/2), Bisognin 2 (1/4 da 2), Saccardo, Garzotto* 2 (1/2, 0/1), Perego, Longhi* 10 (4/6, 0/1), Tognazza, Baron 8 (4/6, 0/1), Brazzale* 4 (0/3, 1/2), Gasparella* 10 (1/9, 2/3), Anselmi 2 (1/1 da 2), Antonello 10 (4/12, 0/4)

Allenatore: Nardon S.

Tiri da 2: 19/58 – Tiri da 3: 3/15 – Tiri Liberi: 7/12 – Rimbalzi: 48 14+34 (Varaldi 10) – Assist: 7 (Bisognin 3) – Palle Recuperate: 9 (Gasparella 2) – Palle Perse: 18 (Gasparella 7)

BASKET PEGLI: Bertini 12 (3/4, 2/8), Farina* 9 (1/2, 2/3), Bernetti* 14 (2/5, 2/7), Guzzoni* 4 (2/5, 0/3), Gorini, Aquilano 2 (1/3 da 2), Nwachukwu* 10 (5/9, 0/1), Magno, Arecco* 23 (6/13, 3/6), Barberis

Allenatore: Conte M.

Tiri da 2: 20/45 – Tiri da 3: 9/30 – Tiri Liberi: 7/10 – Rimbalzi: 50 13+37 (Nwachukwu 10) – Assist: 14 (Guzzoni 5) – Palle Recuperate: 14 (Arecco 5) – Palle Perse: 11 (Bernetti 3)

Arbitri: Andretta e Lucioli

AREA COMUNICAZIONE LBF