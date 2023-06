Coppa Italiana U20 Femminile – Udine e Umbertide si contenderanno il titolo

By

Con il termine della terza giornata della Coppa Italiana U20 si è conclusa la fase a gironi che ha decretato anche la seconda finalista: a contendersi il titolo saranno Udine e Umbertide.

La Pallacanestro Femminile Umbertide ha avuto la meglio sul Basket Femminile Montecchio Maggiore per 53-35. Le umbre partono subito con il piede sull’acceleratore e grazie ad un parziale di 22-9 nella prima frazione di gioco ottengono un buon vantaggio. Nei due quarti centrali della partita la sfida risulta più equilibrata e Montecchio Maggiore riesce a ridurre il divario fino al -7 sul 42-35 con cui si va all’ultimo intervallo. Nel quarto periodo di gioco il parziale di 11-0 a favore delle umbre chiude definitivamente la partita.

Per Umbertide spiccano i 14 punti di Cupellaro e i 18 rimbalzi di Gianangeli.

Nell’ultima partita di giornata la Pallacanestro Vigarano 2008 si è imposta su Basket Carugate con il punteggio di 79-64. Vigarano ottiene una meritata vittoria al termine di una partita che ha condotto “vincendo” tutti i quattro periodi di gioco (23-20, 18-14, 16-13 e 22-17), grazie alle prestazioni sontuose da doppia doppia di Sammartino (26 punti e 15 rimbalzi) e di Edokpaigbe (26 punti e 10 rimbalzi).

Coppa Italiana U20

Giornata 3

RISULTATI:

03/06/2023

Pallacanestro Vigarano 2008 – Basket Carugate 79 – 64

Pall. Femm. Umbertide – Basket Femm. Montecchio Maggiore 53 – 35

Pallacanestro Vigarano 2008 – Basket Carugate 79 – 64 (23-20, 41-34, 57-47, 79-64)

PALLACANESTRO VIGARANO 2008: Sammartino* 26 (9/16, 2/5), Di Mauro, Edokpaigbe* 26 (11/17, 0/1), Conte* 4 (2/3 da 2), Bernabe’ 3 (1/2 da 2), Salice, Torelli 2 (1/2 da 2), Calanca, Festinese 10 (2/3, 2/4), Matteucci, Armillotta* 6 (0/2, 2/3), Pepe*, Conte 2 (1/1 da 2)

Allenatore: Bagnoli C.

Tiri da 2: 27/52 – Tiri da 3: 6/15 – Tiri Liberi: 7/12 – Rimbalzi: 46 13+33 (Sammartino 15) – Assist: 15 (Edokpaigbe 4) – Palle Recuperate: 10 (Edokpaigbe 4) – Palle Perse: 21 (Edokpaigbe 4)

BASKET CARUGATE: Lavelli NE, Melzi 3 (1/1 da 2), Bernareggi 5 (1/4, 1/2), Valieri* 3 (1/2 da 2), Usuelli* 15 (3/7, 1/6), Gambarini, Osmetti 2 (1/3, 0/6), Andreone* 10 (5/7, 0/2), Valli* 9 (2/8, 1/3), Carmeli* 5 (1/4, 1/5), Sardi 12 (5/8, 0/4), Gerardi NE

Allenatore: Brambilla A.

Tiri da 2: 20/44 – Tiri da 3: 4/28 – Tiri Liberi: 12/22 – Rimbalzi: 39 18+21 (Valieri 6) – Assist: 8 (Usuelli 2) – Palle Recuperate: 10 (Carmeli 3) – Palle Perse: 16 (Bernareggi 3)

Arbitri: Cotugno e Angeli

Pall. Femm. Umbertide – Basket Femm. Montecchio Maggiore 53 – 35 (22-9, 33-21, 42-35, 53-35)

PALL. FEMM. UMBERTIDE: Bartolini* 4 (2/5, 0/5), Foiani, Palmieri 11 (1/3, 3/9), Gianangeli* 9 (4/8 da 2), Avonto*, Valentino, Valeri 2 (0/1, 0/1), Cassetta 1 (0/3, 0/4), Colli* 3 (1/2, 0/6), Cattabiani 7 (2/6, 1/5), Nappi 2 (1/1 da 2), Cupellaro* 14 (4/6, 2/5)

Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 15/42 – Tiri da 3: 6/40 – Tiri Liberi: 5/12 – Rimbalzi: 56 32+24 (Gianangeli 18) – Assist: 8 (Colli 4) – Palle Recuperate: 18 (Gianangeli 4) – Palle Perse: 17 (Cassetta 5)

BASKET FEMM. MONTECCHIO MAGGIORE: Varaldi* 1 (0/1, 0/1), Bisognin, Saccardo 2 (1/1 da 2), Garzotto, Longhi* 7 (2/5, 0/1), Tognazza, Baron* 2 (1/3 da 2), Brazzale* 4 (2/6, 0/1), Gasparella* 8 (4/6, 0/1), Anselmi, Facchinetti 11 (2/3, 2/3), Antonello

Allenatore: Nardon S.

Tiri da 2: 12/36 – Tiri da 3: 2/10 – Tiri Liberi: 5/11 – Rimbalzi: 41 10+31 (Varaldi 11) – Assist: 7 (Tognazza 3) – Palle Recuperate: 9 (Brazzale 2) – Palle Perse: 27 (Longhi 4)

Arbitri: Schiano Di Zenise e Visintini

IL PROGRAMMA DELLE FINALI – Domenica 4 giugno



• Finale 5º/6º posto – ore 11:00 – Basket Carugate vs BF Montecchio Maggiore



• Finale 3º/4º posto – ore 15:30 – Pall. Vigarano vs Basket Pegli



• Finale 1º/2º posto – ore 18:00 – LBS Udine vs PF Umbertide

AREA COMUNICAZIONE LBF