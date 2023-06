COPPA ITALIANA U20F – Umbertide in trionfo, sconfitta Udine in finale

La Pallacanestro Femminile Umbertide vince la Coppa Italiana U20: al secondo posto LBS Udine, seguono Basket Pegli, Pall. Vigarano, Basket Carugate e Basket Montecchio Maggiore.

La Finalissima è forse la partita a più basso punteggio della giornata, ma è molto intensa e ricca di emozioni: Umbertide imbriglia l’attacco di Udine e nemmeno l’inserimento di Lizzi per la gara Finale (10+9 per lei) migliora le cose. Ronchi ne mette 15, ma viene tenuta a 3/18 dalle umbre e nel finale va pure fuori per 5 falli: dall’altra parte Umbertide capitalizza un bel terzo quarto, con Bartolini sugli scudi (17) e Cupellaro protagonista con alcuni tiri di gran peso. Nel finale Udine si avvicina ma non riesce ad agganciare con Penna, ininfluenti i due punti di Ugiagbe: dalla lunetta Umbertide legittima il risultato e vince con un margine di 51-52, un solo punto.

Coppa Italiana U20

Finale

04/06/2023

Libertas Basket School Udine – P.F. Umbertide 51 – 52

LIBERTAS BASKET SCHOOL UDINE: Codolo 3 (1/3 da 2), Ceppellotti 2 (1/1 da 2), Racchi NE, Muneretto, Ronchi* 15 (2/14, 1/4), Penna* 4 (2/6, 0/1), Tumeo* 7 (1/6, 1/3), Lizzi* 10 (3/10 da 2), Agostini, Casella 2 (1/1, 0/1), Ugiagbe* 8 (3/6 da 2), Ceschia NE

Allenatore: Riga M.

Tiri da 2: 14/50 – Tiri da 3: 2/10 – Tiri Liberi: 17/27 – Rimbalzi: 51 14+37 (Ugiagbe 14) – Assist: 7 (Tumeo 2) – Palle Recuperate: 11 (Tumeo 4) – Palle Perse: 21 (Ronchi 6) – Cinque Falli: Ronchi, Tumeo

PALL. FEMM. UMBERTIDE: Bartolini* 17 (2/12, 4/6), Foiani NE, Palmieri 3 (0/3, 1/5), Gianangeli* 6 (2/8 da 2), Avonto* 3 (1/2, 0/1), Valentino 4 (1/2 da 2), Valeri NE, Cassetta, Colli* 4 (0/5, 1/7), Cattabiani 4 (0/2, 0/1), Nappi NE, Cupellaro* 11 (1/3, 2/7)

Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 7/37 – Tiri da 3: 8/28 – Tiri Liberi: 14/31 – Rimbalzi: 52 18+34 (Gianangeli 11) – Assist: 8 (Palmieri 2) – Palle Recuperate: 10 (Bartolini 3) – Palle Perse: 17 (Colli 4) – Cinque Falli: Gianangeli

Arbitri: Bragagnolo e Colussi

Rimonta eccezionale per Basket Pegli nella Finale per il terzo/quarto posto: le liguri partono male, 27-12, contro la Pallacanestro Vigarano, ma pian piano risalgono la china. Prestazione di collettivo per Pegli che manda cinque giocatrici in doppia cifra: dall’altra parte, a far il bello e cattivo tempo, ci pensa invece Sammartino, che chiude con 38 punti (massimo del torneo) cui aggiunge 13 rimbalzi e 2 stoppate. Nel periodo risolutivo per Pegli è più brava in attacco, con 25 punti a segno, e in difesa, solo 12 concessi: Arecco sorpassa, Nwachukwu e Bernetti fanno il resto. 71-77 il punteggio finale.

Coppa Italiana U20

Finale 3-4 posto

04/06/2023

Pallacanestro Vigarano 2008 – Basket Pegli 71 – 77

PALLACANESTRO VIGARANO 2008: Sammartino* 38 (5/11, 6/11), Di Mauro, Edokpaigbe* 7 (2/7, 0/1), Conte 2 (1/2, 0/1), Bernabe’, Salice* 7 (3/7 da 2), Torelli 2 (1/2 da 2), Calanca, Festinese 4 (1/3, 0/5), Matteucci, Armillotta* 7 (1/3, 1/4), Pepe* 4 (2/4 da 2), Conte NE

Allenatore: Bagnoli C.

Tiri da 2: 16/39 – Tiri da 3: 7/22 – Tiri Liberi: 18/29 – Rimbalzi: 43 12+31 (Sammartino 13) – Assist: 11 (Conte 4) – Palle Recuperate: 13 (Edokpaigbe 4) – Palle Perse: 25 (Edokpaigbe 7) – Cinque Falli: Edokpaigbe

BASKET PEGLI: Bertini 11 (4/6, 1/5), Farina*, Bernetti* 15 (1/3, 3/3), Guzzoni* 11 (3/7, 0/2), Gorini NE, Aquilano 6 (1/3, 1/3), Nwachukwu* 13 (2/8 da 2), Magno, Arecco* 16 (3/5, 3/7), Barberis 5 (2/2, 0/1)

Allenatore: Conte M.

Tiri da 2: 16/37 – Tiri da 3: 8/22 – Tiri Liberi: 21/29 – Rimbalzi: 36 7+29 (Nwachukwu 9) – Assist: 10 (Guzzoni 3) – Palle Recuperate: 14 (Barberis 4) – Palle Perse: 20 (Arecco 6) – Cinque Falli: Arecco

Arbitri: Schiano Di Zenis e Bonano

Nella Finale per il quinto/sesto posto vince di misura Basket Carugate che supera 84-83 il Basket Montecchio Maggiore. Partita sicuramente appassionante: Montecchio parte molto meglio arrivando anche sul +16 nel terzo parziale sulla tripla di Anselmi (36-52). Carugate però risale la china con Valli (17+14) e Carmeli (21) sugli scudi. L’aggancio viene invece firmato da Andreone, con un tiro libero per il 76 pari: overtime che si mantiene sempre all’insegna dell’equilibrio, Carugate scappa sul +4 ma viene ripresa dalla tripla di Gasparella (17). A decidere è un libero di Osmetti (13 dalla panchina) nei secondi conclusivi.

Coppa Italiana U20

Finale 5-6 posto

04/06/2023

Basket Carugate – Basket Femm. Montecchio Maggiore 84 – 83 d1ts



BASKET CARUGATE: Lavelli, Melzi, Bernareggi 5 (1/3, 1/4), Valieri*, Usuelli* 7 (2/9, 1/4), Gambarini 6 (2/3 da 3), Osmetti 13 (3/6, 2/5), Andreone* 7 (1/5, 0/3), Valli* 17 (6/14, 1/5), Carmeli* 21 (1/1, 4/13), Sardi 8 (1/3, 2/6), Gerardi NE

Allenatore: Brambilla A.

Tiri da 2: 15/42 – Tiri da 3: 13/43 – Tiri Liberi: 15/25 – Rimbalzi: 56 20+36 (Valli 14) – Assist: 20 (Usuelli 11) – Palle Recuperate: 10 (Valli 3) – Palle Perse: 19 (Valli 5)

BASKET FEMM. MONTECCHIO MAGGIORE: Varaldi* 9 (4/9 da 2), Bisognin 4 (2/5, 0/1), Saccardo, Garzotto*, Perego, Longhi* 8 (3/5 da 2), Tognazza 10 (5/5, 0/1), Brazzale* 5 (1/2, 1/3), Gasparella* 17 (4/11, 3/7), Anselmi 3 (0/2, 1/1), Facchinetti 2 (1/1, 0/1), Antonello 25 (7/14, 3/11)

Allenatore: Nardon S.

Tiri da 2: 27/60 – Tiri da 3: 8/26 – Tiri Liberi: 5/15 – Rimbalzi: 56 15+41 (Varaldi 10) – Assist: 20 (Varaldi 7) – Palle Recuperate: 11 (Antonello 3) – Palle Perse: 21 (Tognazza 5)

Arbitri: Roiaz e Covacich

(Foto Roberto Comuzzo) AREA COMUNICAZIONE LBF