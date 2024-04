Coppa Italiana Under 14 Femminile a Costa Masnaga e Moncalieri (23-29 giugno)

By

Confermata la doppia sede per la Coppa Italiana Under 14 Femminile: l’edizione 2024 si terrà dal 23 al 29 giugno a Costa Masnaga e Moncalieri, con la Final Four ospitata dalla cittadina masnaghese presso il “Costa Dome”.

Un segno di continuità rispetto all’ultima edizione, disputatasi anch’essa negli stessi comuni, Moncalieri e Costa Masnaga. In quel caso con le fasi finali nella cittadina piemontese presso il PalaEinaudi.



L’evento, organizzato da Lega Basket Femminile con il supporto della Federazione Italiana Pallacanestro e in collaborazione con Basket Costa e Libertas Moncalieri, nel 2024 celebrerà la sua terza edizione, nel segno di un’importante attenzione verso lo sport di base e le più giovani praticanti. Un’attenzione importante dedicata alla base, anche dal punto di vista mediatico con una copertura di LBF a tutto campo, dai social allo streaming della manifestazione.

Nel 2022 l’edizione inaugurale della Coppa Italiana U14 era stata ospitata da Firenze. La città toscana, con la Firenze Basketball Academy, è anche la detentrice del trofeo nelle ultime due edizioni, con un’esaltante doppietta dopo due eventi che si sono rivelati come un successo in termini di partecipazione, entusiasmo e coinvolgimento.





Per l’iscrizione al torneo e qualsiasi altro tipo di informazione rivolgersi all’indirizzo email lbf@legabasketfemminile.it