Al PalaBenedetti di Udine sono andati in scena i quarti di finale della Coppa Italiana Under 18 che hanno decretato le quattro squadre semifinaliste:



– Basket Costa vs Libertas Basket School Udine

– Brixia Basket vs Fanola Lupebasket





Nella prima partita dei quarti di finale della Coppa Italiana Under 18 Basket Costa si impone su Basket Roma 100-53 e conquista un posto in semifinale.

La squadra di Costa Masnaga inizia subito forte nonostante l’ottima resistenza del Basket Roma che lotta su ogni pallone, ma dopo il primo quarto il divario tra le due formazioni è già rilevante con le lombarde avanti 32-13.

Dal secondo periodo in poi Basket Costa amministra agevolmente il risultato tenendo a distanza di sicurezza le romane e senza correre rischi. La sfida termina con l’approdo della formazione di Costa Masnaga in semifinale.

La MVP della partita è Matilde Villa con 21 punti e 10 assist.





Nella seconda partita dei quarti di finale della Coppa Italiana Under 18 Brixia Basket supera I Have a Team Ragusa 84-53 e accede alle semifinali.

Un primo quarto di gioco molto inteso a livello fisico e agonistico in cui le bresciane riescono a portarsi subito in testa anche sul +13 con 3’43’’ sul cronometro, un vantaggio che si riduce grazie al rientro delle ragusane che riescono a portarsi sul -6 al primo riposo (26-20).

Nel secondo periodo è sempre Brixia a condurre il gioco, riuscendo ad ottenere un altro parziale positivo di 18-15 con cui si va all’intervallo lungo.

Al rientro in campo le bresciane appaiono decise a chiudere la sfida e piazzano un altro importante parziale di 24-12 che tiene Ragusa a distanza di sicurezza per il 68-47 di fine terzo quarto.

Brixia amministra l’importante vantaggio accumulato anche nell’ultimo periodo e chiude la sfida senza problemi.

La MVP della partita è Carlotta Zanardi con 23 punti, 11 rimbalzi e 10 assist.





Nella terza partita dei quarti di finale della Coppa italiana Under 18 la Libertas Basket School Udine supera 73-77 l’Allianz Geas e sfiderà Basket Costa in semifinale.

La partita entra subito nel vivo, tanta intensità ed agonismo con le due formazioni a contendersi ogni pallone, ma il Geas è più incisivo e riesce a chiudere il primo quarto in vantaggio 20-15.

Nel secondo periodo Udine parte forte con l’intento di ricucire subito il divario e riesce ad impattare 20-20 con 7’05’’ sul cronometro. La sfida è estremamente equilibrata ma le fiammate delle lombarde nel finale di quarto consentono al Geas di andare al riposo lungo sul +6 (40-34).

Al rientro sul parquet le due formazioni iniziano a percepire l’importanza della posta in palio e si rispondono colpo su colpo, dando vita a una sfida estremamente vibrante e dall’alto tasso agonistico. Si va all’ultimo intervallo con Geas avanti di 5 lunghezze sul 56-51.

Nell’ultimo periodo di gioco assistiamo a una partita sempre più intensa, con ottime giocate individuali e di squadra da entrambe le compagini, ma Udine mantiene una maggiore lucidità fino all’ultimo secondo e porta a casa una vittoria pesante che vale la semifinale contro Basket Costa.

La MVP dell’incontro è Vittoria Blasigh con 31 punti, 3 rimbalzi e 1 assist.





Nella quarta e ultima partita dei quarti di finale della Coppa Italiana Under 18 Fanola Lupebasket supera 64-50 Minibasket Battipaglia e conquista la semifinale contro bricia Basket.

Il primo quarto è a marchio Lupebasket, con le venete che dettano gioco e che riescono a guadagnare un discreto sul 24-16 con cui si va al primo intervallo corto.

Secondo periodo equilibrato ma sempre a vantaggio delle Lupe, che nonostante le iniziative delle campane riescono a piazzare un parziale di 16-15 che le consentono di rientrare negli spogliatoi sul +9 (40-31).

Al rientro in campo le venete allungano e mettono a punto la fuga decisiva per la vittoria grazie al 56-41 con cui si va all’ultimo intervallo.

L’ultimo quarto non regala ulteriori emozioni con Lupebasket che vola in semifinale contro Brixia Basket.

La MVP della sfida è Matilde Pini con 17 punti, 7 rimbalzi e 2 assist.

Basket Costa Masnaga – Basket Roma 100 – 53 (32-13, 53-28, 77-39, 100-53)

BASKET COSTA MASNAGA: Caloro 6 (0/3, 2/5), Piatti 5 (1/1, 0/3), Allievi* 13 (5/7, 1/1), Villa* 13 (2/7, 2/7), Villa* 21 (5/7, 2/3), Labanca 7 (2/5, 1/4), N’guessan* 10 (3/8, 1/2), Bernardi 3 (0/2, 1/2), Tentori 7 (3/4 da 2), Serra 4 (1/2 da 2), Osazuwa* 11 (5/8 da 2), Toffali

Tiri da 2: 27/54 – Tiri da 3: 10/30 – Tiri Liberi: 16/23 – Rimbalzi: 49 23+26 (Caloro 7) – Assist: 27 (Villa 10) – Palle Recuperate: 15 (Villa 6) – Palle Perse: 12 (Caloro 2)

BASKET ROMA: Di Stefano 8 (2/5 da 2), Candido 1 (0/2 da 2), Perone NE, Lucantoni* 8 (2/7, 1/1), Cedolini* 4 (1/1 da 3), Fantini* 11 (4/7 da 2), Belluzzo 2 (1/3 da 2), Benini* 4 (2/4, 0/2), Preziosi 7 (2/3 da 2), Aghilarre* 6 (3/5 da 2), Cenci, Martino, Marini 2 (1/4, 0/1)

Tiri da 2: 17/41 – Tiri da 3: 2/5 – Tiri Liberi: 13/23 – Rimbalzi: 31 4+27 (Di Stefano 8) – Assist: 12 (Aghilarre 4) – Palle Recuperate: 7 (Lucantoni 3) – Palle Perse: 28 (Di Stefano 4)



Brixia Basket – I Have a Team Ragusa 84 – 53 (26-20, 44-35, 68-47, 84-53)

BRIXIA BASKET: Minelli 2 (0/3 da 3), Zanardi* 23 (6/7, 1/3), Tomasoni* 18 (3/9, 2/4), Zorat 9 (2/5, 1/5), Faroni* 8 (2/6, 1/1), Iervolino, Pinardi 5 (1/3 da 2), Moreni, Tempia* 8 (1/3, 2/6), Scalvini 2 (1/2, 0/1), Micheletti, Pinardi* 9 (1/4, 1/2)

Tiri da 2: 17/40 – Tiri da 3: 8/26 – Tiri Liberi: 26/35 – Rimbalzi: 54 19+35 (Zanardi 11) – Assist: 20 (Zanardi 10) – Palle Recuperate: 15 (Zanardi 5) – Palle Perse: 27 (Tempia 5)

I HAVE A TEAM RAGUSA: Tumeo* 9 (2/9, 1/6), Sammartino 15 (2/6, 2/6), Trovato* 4 (2/4, 0/3), Olodo* 4 (2/5 da 2), Ianelli, Bucchieri* 6 (3/8, 0/1), Gurrieri 2 (1/2, 0/1), Mallo, Scalone, Salice 5 (1/5, 0/1), Di Fine* 2 (1/1, 0/1), Chessari 6 (0/3, 1/1)

Tiri da 2: 14/44 – Tiri da 3: 4/20 – Tiri Liberi: 13/22 – Rimbalzi: 34 12+22 (Bucchieri 8) – Assist: 6 (Tumeo 3) – Palle Recuperate: 14 (Tumeo 3) – Palle Perse: 26 (Bucchieri 7) – Cinque Falli: Di Fine



Geas Sesto San Giovanni – Libertas Bk School Udine 73 – 77 (20-15, 40-34, 56-51, 73-77)

GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Resemini 1 (0/0, 0/0), Ronchi* 19 (6/11, 0/15), Cristani NE, Moretti* 8 (2/10, 1/2), Merisio* 15 (3/8, 3/6), Valli* 13 (4/7, 1/2), Milani 11 (1/5, 3/5), Vergani NE, Beachi* 2 (1/1 da 2), Benedini 1 (0/0, 0/0), Bevilacqua 3 (0/3, 1/2), Ramon NE

Tiri da 2: 17/45 – Tiri da 3: 9/32 – Tiri Liberi: 12/18 – Rimbalzi: 38 14+24 (Valli 10) – Assist: 17 (Moretti 7) – Palle Recuperate: 13 (Ronchi 5) – Palle Perse: 7 (Ronchi 5) – Cinque Falli: Moretti, Beachi, Bevilacqua

LIBERTAS BK SCHOOL UDINE: Codolo, Buttazzoni* 3 (1/3, 0/5), Blasigh* 31 (6/9, 4/10), Tobou Mouafo, Braida* 8 (3/5 da 2), Lizzi* 8 (2/7, 0/1), Demarchi* 19 (7/10, 1/3), Romanin NE, Regeni, Ugiagbe 6 (1/6 da 2), Cosolo 2 (0/1 da 2), Gucciardi NE

Tiri da 2: 20/41 – Tiri da 3: 5/22 – Tiri Liberi: 22/37 – Rimbalzi: 63 24+39 (Ugiagbe 17) – Assist: 14 (Demarchi 4) – Palle Recuperate: 2 (Blasigh 1) – Palle Perse: 23 (Blasigh 7)



Lupebasket San Martino – Minibasket Battipaglia 64 – 50 (24-16, 40-31, 56-41, 64-50)

LUPEBASKET SAN MARTINO: Guarise* 14 (2/4, 2/4), Brazzale, Fontana 5 (1/2, 1/1), Mini* 7 (2/4, 1/2), Frigo 2 (1/2, 0/3), Arado* 3 (0/1 da 2), Ferraro 10 (5/6, 0/1), Antonello* 4 (0/1, 1/5), Bortolozzo, Lucchin, Rech* 2 (0/1 da 2), Pini 17 (6/9, 1/5)

Tiri da 2: 17/32 – Tiri da 3: 6/23 – Tiri Liberi: 12/32 – Rimbalzi: 40 15+25 (Mini 7) – Assist: 15 (Guarise 3) – Palle Recuperate: 15 (Guarise 3) – Palle Perse: 15 (Frigo 3)

MINIBASKET BATTIPAGLIA: Logoh* 12 (6/14 da 2), Lombardi 3 (0/1, 1/1), Seka* 15 (5/7, 0/3), Chiapperino 2 (1/3, 0/1), Catarozzo, Susca* 7 (2/6, 0/3), Feoli*, Spagnolo, Nastri, Santoli*, Chiovato 5 (1/4 da 2), Puzio 6 (2/3, 0/1)

Tiri da 2: 17/42 – Tiri da 3: 1/15 – Tiri Liberi: 13/24 – Rimbalzi: 45 18+27 (Logoh 15) – Assist: 7 (Seka 3) – Palle Recuperate: 10 (Logoh 4) – Palle Perse: 22 (Seka 4) – Cinque Falli: Catarozzo





Area Comunicazione LBF