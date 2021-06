La giornata di oggi della Coppa Italiana Under 18 ha definito gli accoppiamenti dei quarti di finale:



Basket Costa vs Basket Roma

Brixia Basket vs I Have a Team Ragusa

Allianz Geas vs Libertas Bk School Udine

Fanola Lupebasket vs Minibasket Battipaglia





Brixia Basket supera 66-53 Granda College Cuneo nella prima partita della Coppa Italiana Under 18 e conquista così il primo posto del Girone B. Cuneo invece esce a testa alta dopo aver disputato un’ottima manifestazione.

Partita fin da subito molto intensa ed equilibrata, con entrambi gli attacchi molto ispirati e un punteggio che a fine primo quarto vede avanti di tre lunghezze Brixia 22-19.

Le bresciane tentano l’allungo nella seconda frazione di gioco grazie a un parziale di 14-7 che le consentono di andare al riposo lungo sul punteggio di 36-26.

Al rientro sul parquet Cuneo aumenta la propria intensità in attacco e in difesa mettendo in difficoltà le avversarie, con cui riescono a ricucire parzialmente il distacco fino al -5 (51-46) con cui si va all’ultimo intervallo.

Nell’ultimo quarto di gioco Brixia riesce a mantenere il vantaggio nonostante le fiammiate delle cuneesi, conquistando così una vittoria che vale il primo posto nel girone.

La MVP della sfida è Carlotta Zanardi con 20 punti, 11 rimbalzi e 6 assist.





Nella seconda partita della Coppa Italiana Under 18 Geas Sesto San Giovanni supera Minibasket Battipaglia 51-60 e si aggiudica il primo posto nel Girone C, mentre le campane si piazzano in seconda posizione.

Ottimo il primo periodo di gioco per il Geas, che appare più precisa e lucida rispetto alle avversarie e riesce a chiudere il quarto in vantaggio di 7 punti per 16-23.

Nella seconda frazione Battipaglia riesce a prendere le misure e ad accorciare il gap con le lombarde fino al -3, grazie a un parziale di 12-8 che sancisce il 28-31 con cui le due squadre rientrano negli spogliatoi.

Terzo quarto favorevole al Geas che tenta nuovamente l’allungo per la fuga decisiva del match, 6-13 e +10 (34-44) prima di iniziare l’ultimo periodo di gioco.

Non cambia il canovaccio della partita con il Geas che mantiene sempre la testa e chiude come prima il proprio girone.

La MVP della partita è Federica Merisio con 15 punti, 5 rimbalzi e 3 assist.





Nella terza partita della terza giornata della Coppa Italiana Under 18 Lupebasket supera Libertas Basket School Udine 58-48 e conquista il primo posto nel Girone D, mentre Udine si piazza come seconda.

La partita entra subito nel vivo con ritmi alti e tanto agonismo sul parquet, con Udine che riesce a chiudere la prima frazione di gioco avanti di due lunghezze sul 15-19.

Nel secondo quarto continua il discreto equilibrio visto in campo nel primo periodo ma è Lupebasket ad aggiudicarsi il parziale con un 13-11 che consente alle venete di accorciare sul 28-30 con cui si va all’intervallo lungo.

Nel terzo quarto le Lupe spingono sull’acceleratore e compiono il sorpasso su Udine grazie a un parziale estremamente favorevole di 18-9 che vale addirittura il +6 all’ultimo riposo (46-39).

Nell’ultimo periodo Lupebasket mantiene la stessa lucidità della seconda metà di gara e riesce così a resistere alle offensive di Udine, che non riesce a ribaltare il risultato, consentendo di fatto alle venete di ottenere il primo posto nel girone.

La MVP della partita à Giorgia Mini con 13 punti e 6 rimbalzi.





Nella quarta e ultima partita della terza giornata della Coppa italiana Under 18 Basket Costa vince nettamente contro Pallacanestro Torino Young 00-00 e si aggiudica il primo posto nel girone A. Le piemontesi escono a testa alta dalla competizione.

Costa ha fin da subito preso in mano le redini del gioco e ha condotto con autorità l’intera partita contro le piemontesi, che hanno comunque lottato su ogni pallone fino al termine della sfida.

La MVP della partita è Cristina Osazuwa con 13 punti e 8 rimbalzi.





Brixia Basket – Granda College Cuneo 66 – 53 (22-19, 36-26, 51-46, 66-53)

BRIXIA BASKET: Minelli 8 (4/6, 0/2), Zanardi* 20 (6/8, 1/6), Tomasoni* 7 (2/5, 1/3), Zorat 2 (1/1, 0/1), Faroni 5 (1/2, 1/1), Pinardi, Duthion Di Natale, Moreni 3 (0/1, 1/5), Tempia* 13 (2/6, 3/6), Scalvini* 6 (3/6, 0/1), Micheletti, Pinardi* 2 (1/7, 0/3)

Tiri da 2: 20/45 – Tiri da 3: 7/30 – Tiri Liberi: 5/7 – Rimbalzi: 54 17+37 (Zanardi 11) – Assist: 16 (Zanardi 6) – Palle Recuperate: 11 (Zanardi 5) – Palle Perse: 15 (Squadra 2) – Cinque Falli: Micheletti

GRANDA COLLEGE CUNEO: Castagna 2 (1/2, 0/2), Ngamene Takougang* 12 (2/10, 0/2), Chiesa, Di Meo* 5 (1/9, 1/2), Grosso NE, Konango Ndjengwes, Pasero* 13 (5/10, 0/1), Dutto NE, Martinengo, Avagnina* 18 (5/9, 1/9), Marfulli, Berloffa NE, Bruschetta* 3 (1/3 da 3), Marchisio NE

Tiri da 2: 14/41 – Tiri da 3: 3/20 – Tiri Liberi: 16/26 – Rimbalzi: 45 13+32 (Ngamene Takougang 17) – Assist: 10 (Pasero 6) – Palle Recuperate: 10 (Castagna 4) – Palle Perse: 17 (Avagnina 4)



Minibasket Battipaglia – Geas Sesto San Giovanni 51 – 60 (16-23, 28-31, 34-44, 51-60)

MINIBASKET BATTIPAGLIA: Logoh* 4 (2/7, 0/1), Lombardi* 3 (0/2, 1/3), Seka* 7 (2/3, 1/1), Chiapperino 2 (0/2 da 3), Catarozzo 4 (1/2, 0/1), Susca* 2 (1/6, 0/2), Feoli 6 (2/3, 0/1), Spagnolo 10 (2/4, 2/7), Nastri 2 (0/0, 0/0), Santoli*, Chiovato 8 (4/8 da 2), Puzio 3 (0/4, 0/1)

Tiri da 2: 14/41 – Tiri da 3: 4/19 – Tiri Liberi: 11/17 – Rimbalzi: 53 17+36 (Logoh 11) – Assist: 8 (Chiovato 3) – Palle Recuperate: 8 (Logoh 3) – Palle Perse: 25 (Logoh 3)

GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Resemini 2 (0/2 da 3), Ronchi* 12 (4/8, 0/5), Cristani NE, Moretti* 12 (5/10 da 2), Merisio* 15 (3/7, 2/5), Valli* 6 (2/9, 0/2), Milani 6 (2/3, 0/5), Beachi* 1 (0/3 da 2), Benedini, Bevilacqua 2 (1/5 da 2), Ramon 4 (2/2 da 2), Luciani

Tiri da 2: 19/50 – Tiri da 3: 2/19 – Tiri Liberi: 16/22 – Rimbalzi: 42 15+27 (Valli 9) – Assist: 14 (Moretti 5) – Palle Recuperate: 17 (Merisio 4) – Palle Perse: 12 (Bevilacqua 3)



Lupebasket San Martino – Libertas Bk School Udine 58 – 48 (15-19, 28-30, 46-39, 58-48)

LUPEBASKET SAN MARTINO: Guarise* 7 (2/2, 0/4), Fontana, Mini* 13 (2/7, 3/4), Frigo 9 (3/5, 1/4), Arado* 2 (1/6 da 2), Ferraro 8 (1/4, 2/3), Antonello* 4 (2/8, 0/6), Bortolozzo, Diakhoumpa* 2 (1/1 da 2), Lucchin, Rech 2 (1/2 da 2), Pini 11 (4/7, 1/2)

Tiri da 2: 17/45 – Tiri da 3: 7/26 – Tiri Liberi: 3/4 – Rimbalzi: 48 17+31 (Pini 11) – Assist: 13 (Antonello 5) – Palle Recuperate: 7 (Guarise 3) – Palle Perse: 14 (Frigo 2)

LIBERTAS BK SCHOOL UDINE: Codolo 2 (1/1 da 2), Buttazzoni* 5 (1/2, 1/4), Blasigh* 10 (3/9, 1/6), Tobou Mouafo 8 (1/1, 2/3), Braida* 8 (4/7, 0/1), Lizzi* 4 (2/14 da 2), Demarchi* 8 (0/7, 2/4), Romanin NE, Regeni, Ugiagbe 3 (1/3 da 2), Cosolo, Gucciardi

Tiri da 2: 13/47 – Tiri da 3: 6/18 – Tiri Liberi: 4/7 – Rimbalzi: 45 16+29 (Lizzi 7) – Assist: 7 (Blasigh 2) – Palle Recuperate: 5 (Blasigh 3) – Palle Perse: 16 (Demarchi 3)



Pall. Torino Young Moncalieri – Basket Costa Masnaga 29 – 102 (5-25, 12-47, 14-82, 29-102)

PALL. TORINO YOUNG MONCALIERI: Merlo, Landi* 7 (1/3, 1/3), Ramasso, Carnevale Schianca*, Jakpa* 7 (2/3 da 2), Abbate Daga 2 (1/3 da 2), Mattiazzi 5 (1/5, 1/4), Ricci* 4 (2/5 da 2), Mouhomba, Cherubini* 4 (0/6, 1/3)

Tiri da 2: 7/38 – Tiri da 3: 3/13 – Tiri Liberi: 6/11 – Rimbalzi: 33 10+23 (Jakpa 8) – Assist: 4 (Ramasso 2) – Palle Recuperate: 7 (Landi 2) – Palle Perse: 42 (Landi 8) – Cinque Falli: Cherubini

BASKET COSTA MASNAGA: Caloro 9 (3/7, 0/1), Piatti 5 (2/7 da 2), Allievi* 6 (3/8, 0/2), Villa* 12 (3/4, 2/4), Villa 6 (3/4 da 2), Labanca* 11 (2/5, 1/2), N’Guessan* 11 (4/6, 0/1), Bernardi 12 (5/9 da 2), Tentori 6 (3/6 da 2), Serra 3 (1/1 da 2), Osazuwa* 13 (4/8 da 2), Toffali 8 (3/3, 0/3)

Tiri da 2: 36/68 – Tiri da 3: 3/13 – Tiri Liberi: 21/33 – Rimbalzi: 54 22+32 (Osazuwa 8) – Assist: 23 (N’Guessan 6) – Palle Recuperate: 29 (N’guessan 7) – Palle Perse: 16 (Caloro 3)

Area Comunizione LBF