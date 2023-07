Domani al via l’Europeo Under 20 maschile a Heraklion

Ci siamo! Prenderà il via domani l’Europeo Under 20 maschile di Heraklion, sull’isola di Creta in Grecia. La rassegna continentale inizierà dunque sabato 8 luglio per concludersi domenica 16 luglio con le finali.

Coach Alessandro Magro ha scelto i 12 Azzurri che prenderanno parte all’Europeo: Nicola Berdini, Alfredo Boglio, Davide Casarin, Leonardo Faggian, Tommaso Fantoma, Alessandro Ferrari, Nicola Giordano, Andrea Loro, Octavio Maretto, Ivan Onojaife, Luca Vincini e Nicolò Virginio.

Così coach Magro: “Le convocazioni sono il frutto di una scelta fatta per preservare le caratteristiche che fin dall’inizio hanno contraddistinto questa squadra, ovvero la coesione del gruppo e l’elevata energia messa sempre in campo. Esordiremo contro il Belgio, una squadra che ha nei suoi due lunghi le armi tattiche migliori e che ci costringeranno a variare il nostro gioco. E poi parliamo della prima gara dell’Europeo, ovvero una partita che, se vinta, può dare grande slancio. Israele è una squadra ancor più organizzata e che fa largo uso della zona e ha giocatori con molto talento. Infine la Turchia, che parteciperà con giocatori sotto età ma reduci dall’esaltante Medaglia di Argento all’Europeo Under 18 dello scorso anno in casa a Izmir. Noi proveremo a giocare il nostro basket, fatto di condivisione, difesa e partecipazione anche in attacco. Sopperiremo alla mancanza di taglia anche con l’esperienza di giocatori come Casarin, Boglio, Berdini, Vincini e Virginio, al loro secondo Europeo Under 20 consecutivo. L’esperienza insegna che la partita determinante in questi tornei è la quarta, ovvero lo spartiacque tra la parte migliore del tabellone e quella più bassa. Il nostro obiettivo è fare il massimo nel girone per meritarci un incrocio migliore possibile agli Ottavi”.

Gli Azzurri sono stati sorteggiati nel Gruppo A con Belgio, Turchia e Israele. L’esordio è previsto per l’8 luglio alle ore 17.30 italiane, secondo impegno domenica 9 luglio con Israele alle 16.00 italiane e chiusura del girone lunedì 10 luglio alle 16.00 italiane contro la Turchia.

La formula degli Europei giovanili prevede la qualificazione di tutte le squadre alla seconda fase, con gli incroci negli Ottavi in base alla classifica stilata dopo la fase a gironi (in base ai piazzamenti l’Italia affronterà una tra Spagna, Serbia, Montenegro ed Estonia).

Tutte le gare dell’Europeo saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube FIBA.

fip.it