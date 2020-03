Emergenza coronavirus, la Novipiù Cup 2020 non verrà disputata

Il Gruppo Elah Dufour Novi e le società Novipiù Junior Casale, Novipiù Campus Piemonte e College Basketball Borgomanero, organizzatrici del Torneo Novipiù Cup, comunicano con dispiacere, ma forte senso civico e di responsabilità, l’annullamento della 9° edizione della manifestazione, prevista da calendario nel periodo 8-11 aprile 2020.

Il momento storico in cui versa l’Italia, unito alle restrizioni che periodicamente ci pervengono al fine di contenere i rischi di diffusione del virus COVID-19, ha portato il Gruppo Elah Dufour Novi e i Club organizzatori a ragionare nell’esclusivo interesse della salute dei ragazzi impegnati, degli staff tecnici, del personale operativo, degli arbitri e delle centinaia di persone che annualmente seguono con passione il torneo nelle tre sedi piemontesi di Moncalieri, Borgomanero e Casale Monferrato.

Fin dalla sua prima edizione, la Novipiù Cup ha sempre voluto rappresentare un’occasione di sana e significativa competizione agonistica tra le Società coinvolte, tanto quanto un momento di profonda aggregazione tra gli atleti e tra le famiglie al seguito: nell’impossibilità di vivere in questa edizione una condivisione umana serena e sicura, cade il principio su cui Novipiù Cup ha fondato la sua identità.

Il Gruppo Elah Dufour Novi e le tre società organizzatrici, Novipiù Junior Casale, Novipiù Campus Piemonte e College Basketball Borgomanero, preferiscono dunque fermarsi, dando l’appuntamento all’anno venturo con un’edizione già prevista nei giorni 31 Marzo – 3 Aprile 2021, e inviando un caloroso in bocca al lupo per le loro attività a tutte le società che avrebbero dovuto scendere in campo assieme a noi.

Gruppo Elah Dufour Novi

Novipiù Junior Casale

Novipiù Campus Piemonte Basketball

College Basketball Borgomanero