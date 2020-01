EuroLega U18, bottino pieno Stellazzurra nella prima giornata di Monaco

MONACO DI BAVIERA (Germania) – La Stellazzurra Roma inizia con l’acceleratore spinto a fondo la sua avventura stagionale nell’Adidas Next Generation Tournament. Nella tappa dell’Audi Dome di Monaco, casa del Bayern, arrivano due vittorie entrambe larghe nella giornata inaugurale del torneo dell’Eurolega Under 18 maschile. A fare le spese della squadra di Germano D’Arcangeli il Ratiopharm Ulm e il CSKA Mosca, travolti rispettivamente 91-65 e 100-61.

RULLO COMPRESSORE Dal copione simile le due partite che hanno visto impegnate la squadra romana. E’ durata soltanto un quarto, quello iniziale, la resistenza sia dei tedeschi nella sfida di primo mattino che dei russi nell’altra di metà pomeriggio, poi un monologo nerostellato. Che contro l’Ulm ha trovato il suo culmine nel 53-30 dei due quarti centrali dopo il -2 di fine primo quarto, mentre contro i moscoviti nei 54 punti equamente distribuiti nel primo tempo per il +22 dell’intervallo lungo, per arrivare a sfondare il muro dei 100 punti e a sfiorare i 40 di distanza alla sirena finale, con ben 7 uomini in doppia cifra.

SINGOLI La guardia Abramo Canka è stato il top scorer dei due confronti con 41 punti totali (20.5 di media) con 17/25 al tiro, seguito dai 15.5 di Fedor Zugic e dai 10.0 rotondi del classe 2004 Emmanuel Adeola, mentre il 2.13 Kevin Ndzie è spiccato contro i lunghi CSKA con una doppia doppia da 15+13 rimbalzi per 26 di valutazione. Ma tutti davvero bene i ragazzi mandati in campo.

FINALE CERCASI Con il bottino pieno in cassaforte, domani nella giornata conclusiva del girone eliminatorio la Stellazzurra dovrà provare a battere i padroni di casa del Bayern, nel match in programma alle ore 15 in punto: chi vince staccherà il pass per la finale di domenica alle ore 16, che metterà a sua volta in palio l’unico biglietto a disposizione per la Final Eight continentale di fine maggio a Colonia.

TABELLINI Di seguito i tabellini delle partite della Stellazzurra:

STELLAZZURRA ROMA – RATIOPHARM ULM 91-65 (19-21, 47-35, 72-51)

STELLA AZZURRA: Maglietti 7, Ndzie 4, Giordano 5, Menalo 5, Canka 23, Wheeler 4, Adeola 10, Onojaife 12, Falk 2, Zugic 19, Visintin ne, Camponeschi ne. Coach: D’Arcangeli.

ULM: Berger, Ensminger, Stark, Heck 5, Bulajic 16, Hanzalek 4, Gaus 3, Wallace-Steele 1, Milicic 16, Grbovic 12, Fuchs 4, Leuchten 4. Coach: Gavel.

STELLAZZURRA ROMA – CSKA MOSCA 100-61 (27-20, 54-32, 74-52)

STELLA AZZURRA: Maglietti 3, Ndzie 15, Giordano 12, Menalo 7, Canka 18, Wheeler 10, Adeola 10, Onojaife 3, Falk 10, Zugic 12, Camponeschi, Visintin ne. Coach: D’Arcangeli.

CSKA: Malinin 1, Evseev 5, Zimin 5, Mikheev, Al. Maltsev 14, Akramov 2, Khalturin 2, Kardanakhishvili 18, Krylov 5, Kuzemkin 5, Petukhov 4, Burdiugov. Coach: An. Maltsev

RISULTATI, CLASSIFICHE & CALENDARIO

Prima giornata

Stellazzurra Roma – Ratiopharm Ulm 91-65

Bayern Monaco – CSKA Mosca 69-55 (14-14, 34-27, 55-46)

Porsche Ludwigsburg – Alba Berlino 88-43 (32-10, 55-27, 67-35)

Real Madrid – Promitheas Patrasso 98-67 (26-25, 52-42, 74-54)

Stellazzurra Roma – CSKA Mosca 100-61

Bayern Monaco – Promitheas Patrasso in corso di svolgimento

GIRONE A

Stellazzurra Roma 4

Bayern Monaco (GER) 2*

Ratiopharm Ulm (GER) 0*

CSKA Mosca (RUS) 0

* 1 gara in meno

GIRONE B

Real Madrid (ESP) 2 punti

Porsche Ludwigsburg (GER) 2

Alba Berlino (GER) 0

Promitheas Patrasso (GRE) 0

SABATO 18 GENNAIO

ore 09.00: Promitheas Patrasso – Alba Berlino

ore 11.00: Porsche Ludwigsburg – Real Madrid

ore 13.00: Ratiopharm Ulm – CSKA Mosca

ore 15.00: Bayern Monaco – Stellazzurra Roma

ore 17.00: Porsche Ludwigsburg – Promitheas Patrasso

ore 19.00: Alba Berlino – Real Madrid

DOMENICA 19 GENNAIO

ore 10.00: Finale 7° posto (4A vs AB)

ore 12.00: Finale 5° posto (3A vs 3B)

ore 14.00: Finale 3° posto (2A vs 2B)

ore 16.00: Finale 1° posto (1A vs 1B)

MEDIA Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube ufficiale dell’FC Bayern Basketball. Statistiche live, news, highlights e interviste sul sito ufficiale dell’Adidas Next Generation Tournament, www.adidasngt.com

—

Area comunicazione Stella Azzurra Roma