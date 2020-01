EuroLega U18, nulla da fare per la Stellazzurra: il Real Madrid vince la tappa di Monaco

Stellazzurra Roma – Real Madrid 88-104 (22-27, 39-52, 66-81)

Nella finalissima della tappa bavarese dell’Adidas Next Generation Tournament, la corazzata del Real Madrid batte con autorità la Stellazzurra Roma (64-28 il computo dei punti dalla panchina) e si qualifica per la Final Four di Colonia quando ci si giocherà il titolo europeo U18 nei giorni della Final Four dei “grandi”. Nerostellati purtroppo eliminati.

A breve la cronaca completa.

ROMA: Ndzie* 2, Giordano* 10, Menalo* 6, Canka* 16, Zugic* 26, Maglietti 5, Visintin 9, Wheeler 9, Adeola, Onojaife 3, Falk 2, Camponeschi NE. All: D’Arcangeli

MADRID: Ramos-Yzquierdo* 4, Spagnolo* 9, Aquino* 2, Tsalikis-Vouksevits* 19, Nuñez* 6, Garuba 9, Ndiaye 15, Klavzar 11, Duscak 6, Kostadinov 23, Vukcevic, Tisma NE. All: De Pablos