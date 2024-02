Europei 2024 – Tutti i gironi delle nazionali giovanili

By

Si sono tenuti oggi a Monaco di Baviera i sorteggi delle competizioni Giovanili FIBA Europe per il 2024: saranno sei le nostre Nazionali in campo, tutte in Division A. Si parte con l’Under 20 Femminile il 6 luglio, si chiude con l’Under 16 Femminile il 24 agosto.

Nelle prossime settimane saranno sorteggiati anche i gironi dei Campionati Mondiali Under 17, a cui le nostre Nazionali si sono qualificate la scorsa estate: l’Under 16 Maschile vincendo l’Argento, la Femminile col Bronzo.

La formula delle competizioni Giovanili rimane inalterata. Al termine della prima fase tutte le squadre accedono agli Ottavi di finale, incrociando le Nazionali di un altro girone (A con B, C con D): da quel momento in avanti si procede con l’eliminazione diretta.

Nel 2024 saranno gli Europei Under 18 a qualificare per i Mondiali Under 19 che si giocheranno nel 2025.

Nazionale Under 20 maschile

Coach: Paolo Galbiati

Europeo: 13/21 luglio a Gdynia (Polonia)

Girone B: ITALIA, Israele, Germania, Rep. Ceca

Al termine della prima fase incrocia col girone A: Francia, Grecia, Serbia, Polonia

Nazionale Under 20 femminile

Coach: Giuseppe Piazza

Europeo: 6/14 luglio a Vilnius/Klaipeda (Lituania)

Girone C: ITALIA, Polonia, Finlandia, Turchia

Al termine della prima fase incrocia col girone D: Serbia, Ungheria, Israele, Germania

Nazionale Under 18 maschile

Coach: Marco Sodini

Europeo: 27 luglio/4 agosto a Tampere (Finlandia)

Girone C: ITALIA, Serbia, Israele, Lettonia

Al termine della prima fase incrocia col girone D: Spagna, Slovenia, Lituania, Finlandia

Nazionale Under 18 femminile

Coach: Luca Andreoli

Europeo: 3/11 agosto a Matosinhos (Portogallo)

Girone C: ITALIA, Germania, Serbia, Portogallo

Al termine della prima fase incrocia col girone D: Ungheria, Polonia, Belgio, Croazia

Nazionale Under 16 maschile

Coach: Alberto Buffo

Europeo: 9/17 agosto a Heraklion (Grecia)

Girone D: ITALIA, Grecia, Israele, Croazia

Al termine della prima fase incrocia il girone C: Francia, Slovenia, Polonia, Georgia

Nazionale Under 16 femminile

Coach: Giovanni Lucchesi

Europeo: 16/24 agosto a Miskolc (Ungheria)

Girone A: ITALIA, Croazia, Germania, Svezia

Al termine della prima fase incrocia il girone B: Francia, Ungheria, Grecia, Israele