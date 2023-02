Europei Giovanili, tutti i gironi sorteggiati a Monaco

By

Monaco di Baviera ha ospitato il sorteggio di tutti gli Europei Giovanili che si giocheranno nel corso dell’estate 2023: l’Under 18 Femminile sarà il primo torneo e scatterà l’1 luglio, l’ultimo sarà l’Under 16 Femminile che si concluderà il 19 agosto.

L’Italia parteciperà alla Division A nelle tre categorie Maschili e Femminili Under 20, Under 18 e Under 16. L’estate 2022 ha salutato la vittoria della medaglia di Bronzo dell’Under 20 Femminile a Sopron (Ungheria).

L’Under 19 Femminile parteciperà al Mondiale di categoria in programma a Madrid dal 15 al 23 luglio: il sorteggio dei gironi non è stato ancora effettuato.

Europeo Under 20 maschile

8/16 luglio, Heraklion (Grecia)

Girone A: Israele, Turchia, Italia, Belgio

Europeo Under 20 femminile

29 luglio/6 agosto, Klaipeda e Vilnius (Lituania)

Girone D: Lettonia, Turchia, Italia, Belgio

Europeo Under 18 maschile

22/30 luglio, Nis (Serbia)

Girone D: Grecia, Danimarca, Spagna, Italia

Europeo Under 18 femminile

1°/9 luglio, Konya (Turchia)

Girone A: Italia, Lituania, Belgio, Portogallo

Europeo Under 16 maschile

5/13 agosto, Skopje (Macedonia del Nord)

Girone A: Turchia, Italia, Slovenia, Montenegro

Europeo Under 16 femminile

11/19 agosto, Izmir (Turchia)

Girone C: Italia, Polonia, Croazia, Israele

