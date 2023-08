Europeo U16M – L’Italia supera la Grecia, stasera i quarti contro la Serbia

Terzo successo in quattro partite per la Nazionale Under 16 Femminile, che battendo oggi la Grecia 56-35 si è qualificata per i Quarti di finale Campionato Europeo di categoria in corso di svolgimento a Smirne (Turchia).

Le Azzurre tornano in campo mercoledì 16 agosto per il Quarto di finale contro la Serbia: palla a due alle 20.30, in palio oltre alla semifinale la qualificazione al Mondiale Under 17 del 2024.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube FIBA.

Oggi la migliore marcatrice Azzurra è stata Francesca Baldassarre con 11 punti.

L’Italia ha preso la doppia cifra di vantaggio già nel primo quarto e non si è più guardata indietro, pur continuando a tirare con percentuali molto modeste (16/56). Come in altre occasioni, la squadra di Giovanni Lucchesi la differenza l’ha fatta nella propria campo tenendo la Grecia a soli 12 punti negli ultimi 20 minuti.

Italia-Grecia 56-35 (20-11; 18-12; 10-7; 8-5)

Italia: Giacchetti 4 (1/2, 0/2), Mosconi 2 (1/1, 0/1), Ostoni 9 (0/2, 3/8), Baldassarre* 11 (1/2, 1/5), Gorini* (0/2, 0/4), Hassan 4 (0/3, 1/2), Cerè* 4 (1/6, 0/2), D’Este 8 (2/2), Minora 4 (2/3), Torresani* 6 (1/2, 1/3), Volpato 2 (0/2), Zanetti* 2 (1/2). All. Lucchesi

Grecia: Papagiannaki (0/1), Polychronopoulou (0/1), Kazaki* 5 (1/4, 1/4), Patsiatzi ne, Karra 5 (2/5, 0/1), Stathopolou 1 (0/1), Andreou 5 (1/4, 1/2), Giantai* (0/4, 0/3), Baltzi (0/2), Lianoudi* 8 (3/6), Cholopoulou* 3 (0/7, 1/2), Syrpa* 8 (1/7). All. Gkouzini.

fip.it