Europeo U18 Femminile – L’Italia eliminata dall’Ungheria, sarà girone 9-16°posto

Terza sconfitta per la Nazionale Under 18 Femminile all’Europeo di categoria in corso di svolgimento a Konya (Turchia). Le Azzurre sono state battute 59-53 dall’Ungheria negli Ottavi di Finale e da domani giocheranno nel girone che assegna i posti dal nono al sedicesimo.

La squadra di Giovanni Lucchesi affronterà domani alle ore 13.00 la perdente di Slovenia-Israele (diretta streaming sul canale YouTube FIBA).

Oggi la miglior marcatrice Azzurra è stata Sophia Lussignoli con 12 punti. Azzurre in pieno controllo della partita per almeno 25 punti toccando anche il +14, fatale il parziale di 9-23 accusato nell’ultimo parziale.

Ungheria-Italia 59-53 (11-14; 13-22; 12-8; 23-9)

Ungheria: Aho* 7 (2/2, 1/2), Dobo* 11 (1/4, 2/6), Gabor* 2 (0/5), Ratkai 10 (4/5, 0/2), Strausz* 11 (1/2, 0/1), Bajzath 3 (0/2, 1/2), Farbas* 6 (3/4, 0/1), Kastl 5 (2/3). Szakolczi ne, Szucs 2 (0/1), Toman R. (0/1 da 3), Toman D. 2 (1/2, 0/1). All. Vogyi

Italia: Aghilarre 7 (2/4, 1/2), Bernardi* 4 (2/2), Lussignoli* 12 (4/11, 1/3), Piatti* 7 (3/7, 0/1), Tempia* 6 (0/3, 2/6), Cappellotto 5 (1/6, 1/2), Cedolini 6 (2/4, 0/1), Fantini 1 (0/1), Giacchetti (0/2), Lucantoni* 5 (2/4), Osazuwa ne, Sammartino. All. Lucchesi

Arbitri: Zoran Mitrovski (Macedonia del Nord), Laure Coanus (Francia), Nermin Hodzic (Bosnia Erzegovina).

