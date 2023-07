Europeo U18 Femminile – L’Italia sconfitta anche da Israele, rischio retrocessione in Division B

By

Quarta sconfitta per la Nazionale Under 18 Femminile all’Europeo di categoria in corso di svolgimento a Konya (Turchia). Le Azzurre sono state battute 62-65 da Israele nel primo impegno del girone che assegna i posti dal nono al sedicesimo.

La squadra di Giovanni Lucchesi torna in campo sabato alle ore 13.00 contro il Portogallo (diretta streaming sul canale YouTube FIBA), obbligatorio a questo punto vincere le due gare restanti per evitare la retrocessione in Division B.

Anche oggi la miglior marcatrice Azzurra è stata Sophia Lussignoli con 14 punti: le Azzurre hanno provato a scappare nel primo tempo ma non sono mai andate oltre i 5 punti di vantaggio, il break di Israele è arrivato nel terzo quarto con l’allungo fino al +9: tardiva e senza esito la reazione dell’Italia, che è rientrata anche a -1 (60-61) ma non è mai riuscita a tornare avanti.

Oltre a Cristina Osazuwa, out per una distorsione riportata nel primo giorno dell’Europeo, oggi lo staff tecnico Azzurro ha dovuto fare a meno di Martina Fantini, colpita da un forte virus influenzale.

Italia-Israele 62-65 (17-16; 21-21; 9-17; 15-11)

Italia: Aghilarre 2 (1/2), Bernardi* 7 (3/4, 0/1), Lussignoli* 14 (3/11, 2/5), Piatti* 3 (1/4), Tempia* 8 (1/3, 2/5), Cappellotto 6 (1/1, 1/4), Cedolini 7 (2/8, 0/1), Fantini ne, Giacchetti 5 (1/2, 1/1), Lucantoni* 3 (1/9), Osazuwa ne, Sammartino 7 (1/2, 1/2). All. Lucchesi

Israele: Cohen* 18 (2/2, 3/6), Elbaz* 10 (3/5, 1/3), Feller, Kabada* 5 (1/3, 1/4), Nave 6 (1/3, 1/1), Bitan* 2 (0/2), Eshel ne, Gill ne, Nahum* 22 (6/17, 0/2), Teichman 2 (1/1), Vashdi ne. All. Azenberg

Arbitri: Javier Torres Sanchez (Spagna), Martin Kucirek (Rep. Ceca), Milita Stalacinskaite (Lituania).

fip.it