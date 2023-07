Europeo U18 Femminile – L’Italia sconfitta dal Belgio, negli ottavi c’è l’Ungheria

By

Seconda sconfitta per la Nazionale Under 18 Femminile all’Europeo di categoria in corso di svolgimento a Konya (Turchia). Le Azzurre sono state battute 62-44 dal Belgio e hanno così chiuso al terzo posto il girone A.

La squadra di Giovanni Lucchesi affronterà mercoledì alle ore 13.00 l’Ungheria per gli Ottavi di finale (diretta streaming sul canale YouTube FIBA).

Oggi la miglior marcatrice Azzurra è stata Benedetta Aghilarre con 10 punti.

Belgio-Italia 62-44 (14-12; 13-14; 15-8; 20-10 )

Belgio: Battiston* 15 (4/7, 1/4), Baelen* 4 (1/1 da 3), Daelemans 10 (1/4, 2/5), Courthiau* 4 (0/2, 1/1), Hucorne 5 (0/2, 0/1), Devos (0/2 da 3), Declercq 7 (2/3, 0/1), Cuyvers (0/1, 0/2), Bayart* 10 (3/10), Mukeba-Kasanda 2 (1/5, 0/1), Bruyndoncx 3 (1/1), Hostyn* 2 (0/1, 0/1). All. Francois

Italia: Aghilarre 10 (2/9), Bernardi* 4 (1/4, 0/2), Lussignoli* (0/2, 0/2), Piatti* 8 (2/6, 1/1), Tempia* 6 (0/1, 1/2), Cappellotto 2 (1/2), Cedolini 7 (1/6, 1/2), Fantini 2 (0/2), Giacchetti (0/2, 0/4), Lucantoni* 5 (1/5, 1/2), Osazuwa ne, Sammartino (0/1). All. Lucchesi

Arbitri: Mehmet Karabilecen (Turchia), Esperanza Mendoza (Spagna), Xhelal Mumini (Kosovo).

fip.it