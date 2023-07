Europeo U18 Femminile – L’Italia sconfitta dal Portogallo nel secondo turno

Prima sconfitta per la Nazionale Under 18 Femminile all’Europeo di categoria in corso di svolgimento a Konya (Turchia). Dopo aver superato la Lituania all’esordio, le Azzurre sono state superate oggi dal Portogallo (59-75) e domani tornano in campo alle 15.30 per l’ultimo impegno del girone contro il Belgio (diretta streaming sul canale YouTube FIBA), che oggi si è imposto sulla Lituania senza problemi (83-45).

Lusitane già certe del primo posto, Lituania quarta: Italia e Belgio si contendono il secondo posto. Situazione analoga nel gruppo B, quello che le Azzurre incroceranno. Francia prima e Polonia quarta, Ungheria e Turchia per il secondo posto.

Oggi la miglior marcatrice Azzurra è stata Ginevra Cedolini con 12 punti, in doppia cifra anche Benedetta Aghilarre (11). La partita è girata sul finire del secondo quarto, quando l’equilibrio (26-28) è stato spezzato dal parziale di 28-5 messo insieme dal Portogallo grazie soprattutto a Silva (25+11 rimbalzi, 13/14 ai liberi) e Neto (22). Scivolate anche a -25, le Azzurre hanno provato a reagire riuscendo a contenere il passivo nei minuti finali. Decisivo anche il confronto a rimbalzo, dominato dal Portogallo (49-31).

Italia-Portogallo 59-75 (17-18; 10-28; 18-15; 14-10)

Italia: Aghilarre 11 (2/4, 2/4), Bernardi* 5 (1/5), Lussignoli* 7 (3/3), Piatti* 2 (1/4), Tempia* 7 (1/5 da 3), Cappellotto 2 (1/2, 0/1), Cedolini 12 (2/8, 1/1), Fantini 6 (3/3), Giacchetti (0/1), Lucantoni* 5 (1/2, 0/2), Osazuwa ne, Sammartino 2 (1/3, 0/3). All. Lucchesi

Portogallo: Djalo* 12 (3/4, 1/4), Nazario 3 (1/3 da 3), Dias* (0/4), Da Silva (0/1, 0/1), Neto* 22 (4/7, 2/4), Pereira (0/1), De Sousa 6 (2/2 da 3), Andorinho (0/1), Chiquemba 1 (0/2, 0/2), Ferreira, Silva* 25 (6/11), Pinheiro* 6 (1/5, 1/8). All. Pinto

Arbitri: Javier Torres Sanchez (Spagna), Martin Kucirek (Rep. Ceca), Veronika Obertova (Slovacchia).

La formula degli Europei giovanili prevede la qualificazione di tutte le squadre alla Seconda Fase, con gli incroci negli Ottavi in base alla classifica stilata dopo la Fase a Gironi (in base ai piazzamenti l’Italia affronterà una tra Francia, Polonia, Turchia e Ungheria).

