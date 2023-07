Europeo U18 Femminile – L’Italia supera in volata la Lituania

Esordio vincente a Konya (Turchia) al Campionato Europeo per la Nazionale Under 18 Femminile, che ha superato la Lituania, detentrice del titolo, 64-62 al termine di una partita decisa a fil di sirena.

Le Azzurre hanno allungato con decisione nel primo tempo (19-7) recuperando una serie di palloni (alla fine 27 perse per la Lituania) e sfruttando l’ottima vena realizzativa di Giacchetti e Cedolini. Il vantaggio si è mantenuto in doppia cifra fino all’inizio dell’ultimo quarto, poi Aukstikalnyte ha ispirato il parziale di 14-2 che ha spinto le baltiche sul +3 (59-62). Decisiva a un minuto dalla fine la tripla di Lussignoli per il contro-sorpasso, insieme al recupero di Tempia sull’ultimo possesso della Lituania. Undici le Azzurre a segno, 8 gli assist per Bernardi.

Domani le Azzurre affrontano il Portogallo (2 luglio, ore 20.30), lunedì 3 luglio ultimo impegno del girone col Belgio (ore 15.30). Tutte le gare dell’Europeo sono trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube FIBA.

Oggi la miglior marcatrice per la squadra di Giovanni Lucchesi è stata Emma Giacchetti con 14 punti segnati in poco più di 11 minuti (4/5 dall’arco), prima che un infortunio alla caviglia le impedisse di continuare. Da valutare le sue condizioni fisiche, come quelle di Cristina Osazuwa, vittima di una distorsione alla caviglia nel corso del primo quarto.

La formula degli Europei giovanili prevede la qualificazione di tutte le squadre alla Seconda Fase, con gli incroci negli Ottavi in base alla classifica stilata dopo la Fase a Gironi (in base ai piazzamenti l’Italia affronterà una tra Francia, Polonia, Turchia e Ungheria).

Lituania-Italia 62-64 (10-19; 19-21; 19-17; 14-7)

Lituania: Aukstikalnyte* 21 (7/14, 1/3), Babratis* (0/2), Budajeva* (0/7, 0/1), Kisarauskaite M.* 11 (2/2, 2/5), Rimkeviciute 7 (2/4, 0/2), Kisarauskaite E. 2 (1/3, 0/3), Matulevicius 11 (1/4, 3/3), Pernavaite, Rataviciute, Rauckyte 2 (0/3), Strolyte ne, Tamasauskas 8 (2/2, 0/1). All. Krugelevičius

Italia: Aghilarre 3 (1/2 da 3), Bernardi* 6 (2/9), Lussignoli* 6 (1/4, 1/1), Piatti 8 (4/8), Tempia* 5 (1/2, 1/7), Cappellotto 3 (1/2 da 3), Cedolini 8 (4/6, 0/2), Fantini 4 (2/5), Giacchetti 14 (0/1, 4/5), Lucantoni* 6 (3/5, 0/2), Osazuwa* 1 (0/2), Sammartino (0/2, 0/2). All. Lucchesi

Arbitri: Ivana Ivanovic (Serbia), Dumitru Stasiev (Moldavia), Sinem Teti (Turchia).