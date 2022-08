Europeo Under 18 Femminile – Italia batte la Finlandia e vola al Mondiale U19 del prossimo anno

Battendo oggi la Finlandia (75-61) nella semifinale del girone che assegna i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto dell’Europeo Heraklion (Grecia), la azionale Under 18 Femminile si è assicurato il sesto posto e quindi l’accesso al Mondiale Under 19 che nel 2023 si giocherà a Madrid (Spagna).

Domani le Azzurre tornano in campo per affronta la vincente di Repubblica Ceca-Polonia (ore 15.45, diretta sul canale YouTube FIBA) ma l’accesso al Mondiale non è più in discussione

Oggi la miglior marcatrice dell’Italia è stata Vittoria Blasigh con 20 punti, in doppia cifra anche Matilde Villa (16): la squadra allenata da Giovanni Lucchesi ha provato a scappare già nel primo quarto ma poi ha ritrovato un vantaggio rassicurante intorno alla doppia cifra nel terzo quarto per poi dilatare il punteggio nel finale contro un avversario particolarmente ostico, se è vero che nei Quarti di finale era stato capace di spaventare la Spagna per 38 minuti.

Per il Settore Giovanile Femminile si tratta della settima partecipazione a un Mondiale a partire dal 2010. In precedenza l’Italia ha giocato quello Under 19 giocato in Cile nel 2011, U17 in Olanda nel 2012, U17 in Repubblica Ceca nel 2014, U17 in Spagna nel 2016 (Argento), U19 nel 2017 a Udine e U17 in Bielorussia nel 2018.

Semifinale 5-8 posto

Finlandia-Italia 61-75 (11-20; 20-17; 16-21; 14-17)

Finlandia: Hakkarainen 2 (0/2 da 3), Aemisalo 21 (7/17, 1/7), Williams (0/1 da 3), Kanerva 5 (2/3, 0/4), Haddad, Hellsten 6 (3/5, 0/1), Savioja (0/2 da 3), Merivirta, Tuomi 4 (0/2 da 3), Lemmila 21 (10/15), Mujunen, Syla 2 (1/2). All: Laakso.

Italia: Blasigh 20 (4/5, 4/8), Villa M. 16 (6/10), Zanardi 4 (0/5, 1/3), Rizzo 5 (1/2, 1/2), Villa E. 4 (2/4), Tempia 2 (1/1, 0/2), Di Stefano 2 (1/2), Arado 8 (3/7), Bernardi 5 (2/6, 0/1), Cancelli ne, Lucantoni 2 (1/4), Fantini 7 (3/5). All: Lucchesi

Le semifinali

Spagna-Francia (ore 18.00)

Lituania-Germania (ore 20.15)

I Quarti di finale

Spagna-Finlandia 63-52

Italia-Francia 48-71

Polonia-Germania 43-53

Lituania-Rep.Ceca 87-81

Gli Ottavi di finale

Spagna-Belgio 50-43

Francia-Svezia 94-57

Lettonia-Italia 64-74

Finlandia-Israele 65-56

Turchia-Repubblica Ceca 53-83

Polonia-Grecia 69-46

Germania-Ungheria 56-55

Lituania-Bosnia 84-40

Il programma del girone A (orario italiano)

6 agosto

Italia-Spagna 71-72

Polonia-Turchia 44-52

7 agosto

Italia-Polonia 76-66

Spagna-Turchia 56-40

8 agosto

Spagna-Polonia 65-37

Italia-Turchia 60-63

Classifica: Spagna 3-0; Turchia 2-1; Italia 1-2; Polonia 0-3.

10 agosto

Ottavi di finale

11 agosto

Quarti di finale

13 agosto

Semifinali

14 agosto

Finali

Le Azzurre

#5 Vittoria Blasigh (2004, G, 1.75, Libertas Sporting School Udine)

#6 Matilde Villa (2004, P-G, 1.70, Costa Masnaga)

#7 Carlotta Zanardi (2005, P-G, 1.75, Brixia Brescia)

#9 Chiara Rizzo (2004, G, 1.74, Ororosa Bergamo)

#10 Eleonora Villa (2004, P-G, 1.70, Costa Masnaga)

#11 Virginia Tempia (2005, A, 1.88, Brixia Brescia)

#12 Laura Di Stefano (2004, C, 1.85, Basket Roma)

#13 Arianna Arado (2004, C, 1.86, Lupe San Martino)

#15 Ilaria Bernardi (2005, G, 1.76, Basket Costa Masnaga)

#16 Adele Cancelli (2004, C, 1.90, Ororosa Bergamo)

#18 Lavinia Lucantoni (2005, G, 1.75, Basket Roma)

#19 Martina Fantini (2005, C, 1.92, Basket Roma)

Lo Staff

Capo Delegazione: Laura Macchi

Team Director: Roberto Brunamonti

Allenatore: Giovanni Lucchesi

Assistenti Allenatori: Nazareno Lombardi, Kathrin Ress

Preparatore Fisico: Caterina Biondini

Medico: Marta Andrighetti

Fisioterapista: Simone Grillo

Team Manager: Emanuele Cecconi

I Gironi

Girone A

ITALIA, Turchia, Spagna, Polonia

Girone B

Grecia, Belgio, Repubblica Ceca, Lettonia

Girone C

Finlandia, Svezia, Ungheria, Lituania

Girone D

Israele, Germania, Francia, Bosnia

Uff stampa Italbasket