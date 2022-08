Europeo U18F, l’Italia si rialza con una bella vittoria sulla Polonia

Primo successo per la Nazionale Under 18 Femminile all’Europeo iniziato ieri a Heraklion (Grecia). Dopo aver ceduto a fil di sirena alla Spagna nella gara d’esordio, immediata è arrivata la reazione delle Azzurre, che si sono imposte 76-66 sulla Polonia.

La miglior marcatrice dell’Italia è stata Matilde Villa con 23 punti, in doppia cifra anche Carlotta Zanardi a quota 15.

La Polonia ha trovato il massimo vantaggio in avvio sul 12-8 ma poi l’Italia ha preso il comando delle operazioni e progressivamente dilatato il vantaggio fino a toccare il +19 sul 70-51.

Domani si torna in campo alle 15.45 italiane per l’ultimo impegno del girone, contro la Turchia (diretta sul canale YouTube della FIBA).

Con un successo, le Azzurre sarebbero certe quantomeno di chiudere al secondo posto.

Polonia-Italia 66-76 (20-22; 17-26; 9-14; 20-14)

Italia: Blasigh 5 (1/5, 1/6), Villa M. 23 (9/13, 1/3), Zanardi 15 (2/3, 3/5), Rizzo 3 (1/2 da 3), Villa E. 6 (2/7, 0/3), Tempia 7 (1/2, 1/2), Di Stefano 6 (3/6), Arado (0/4), Bernardi 5 (1/2, 1/2), Cancelli 2 (0/1), Lucantoni 2 (1/2, 0/1), Fantini 2 (1/1). All: Lucchesi

Polonia: Piasecka (0/1, 0/2), Tomasik, Gilmajster 10 (2/4, 2/5), Melnicka 2 (1/1), Weclas 5 (1/2, 1/1), Ullmann 13 (3/3, 1/5), Walczak (0/1), Batura 4 (1/3), Makurat 14 (1/1, 2/7), Kalenik 13 (1/3), Zajac, Zajac 5 (1/2). All: Lebiedzinski.

Il programma del girone A (orario italiano)

6 agosto

Italia-Spagna 71-72

Polonia-Turchia 44-52

7 agosto

Italia-Polonia 76-66

Ore 15.45 Spagna-Turchia

Classifica: Spagna 1-0; Italia, Turchia 1-1; Polonia 0-2.

8 agosto

Ore 13.30 Spagna-Polonia

Ore 15.45 Italia-Turchia

10 agosto

Ottavi di finale

11 agosto

Quarti di finale

13 agosto

Semifinali

14 agosto

Finali

La prima partita

Italia-Spagna 71-72 (18-17; 11-16; 20-14; 22-25)

Italia: Blasigh 3 (0/1, 1/2), Villa M. 17 (4/10, 1/3), Zanardi 12 (4/6, 0/3), Rizzo (0/1 da 3), Villa E. 8 (2/5, 1/2), Tempia 2 (1/3, 0/4), Di Stefano (0/1), Arado 4 (2/4), Bernardi 5 (1/3, 1/1), Cancelli 4 (1/3), Lucantoni 7 (3/3), Fantini 9 (3/3). All: Lucchesi

Spagna: Avellaneda, Estevez 20 (6/8, 0/1), Nunez 2 (1/1), Getino 6 (2/3, 0/2), Escribano (0/1, 0/2), Canals (0/1, 0/1), Hernandez 9 (2/7, 1/2), Manosa, Outeiral 9 (2/3 da 3), Casas 14 (4/5), Morro 8 (4/7), Bozano 4 (1/2, 0/1). All. Font.

Le Azzurre

#5 Vittoria Blasigh (2004, G, 1.75, Libertas Sporting School Udine)

#6 Matilde Villa (2004, P-G, 1.70, Costa Masnaga)

#7 Carlotta Zanardi (2005, P-G, 1.75, Brixia Brescia)

#9 Chiara Rizzo (2004, G, 1.74, Ororosa Bergamo)

#10 Eleonora Villa (2004, P-G, 1.70, Costa Masnaga)

#11 Virginia Tempia (2005, A, 1.88, Brixia Brescia)

#12 Laura Di Stefano (2004, C, 1.85, Basket Roma)

#13 Arianna Arado (2004, C, 1.86, Lupe San Martino)

#15 Ilaria Bernardi (2005, G, 1.76, Basket Costa Masnaga)

#16 Adele Cancelli (2004, C, 1.90, Ororosa Bergamo)

#18 Lavinia Lucantoni (2005, G, 1.75, Basket Roma)

#19 Martina Fantini (2005, C, 1.92, Basket Roma)

Lo Staff

Capo Delegazione: Laura Macchi

Team Director: Roberto Brunamonti

Allenatore: Giovanni Lucchesi

Assistenti Allenatori: Nazareno Lombardi, Kathrin Ress

Preparatore Fisico: Caterina Biondini

Medico: Marta Andrighetti

Fisioterapista: Simone Grillo

Team Manager: Emanuele Cecconi

I Gironi

Girone A

ITALIA, Turchia, Spagna, Polonia

Girone B

Grecia, Belgio, Repubblica Ceca, Lettonia

Girone C

Finlandia, Svezia, Ungheria, Lituania

Girone D

Israele, Germania, Francia, Bosnia Erzegovina

Ufficio Stampa FIP