Europeo U18M, Italia chiude sesta: alla Francia l’ultimo pass per il mondiale U19

L’Italia chiude al sesto posto il FIBA U18 European Championship 2022. Nell’ultima partita dell’Europeo di scena a Izmir (Turchia), valida per la quinta e sesta posizione nella classifica finale, gli Azzurri di coach Capobianco sono stati sconfitti dai transalpini per 66-56.

Miglior realizzatore è stato Matteo Visintin con 15 punti. Doppia cifra anche per Riccardo Salvioni ed Emmanuel Innocentri, entrambi con 10 punti.

La Francia stacca così l’ultimo pass per il Mondiale Under 19 2023. Gli altri quattro posti europei per la rassegna iridata del prossimo anno sono di Slovenia e Serbia (di fronte nella Finale per il terzo posto) e di Spagna e Turchia (per il titolo europeo in campo alle ore 19.30).

Fra Italia e Francia è partita con pochi picchi, nessuno strappo da menzionare per quasi tre periodi e percentuali realizzative basse per entrambi i roster. Con due formazioni che per oltre 25 minuti portano a referto due triple a testa, si fanno notare le due bombe consecutive più il due su due dalla lunetta di Houinsou, che valgono il primo break dell’incontro (42-30 per la Francia al minuto 27).

Con 11 punti da recuperare nell’ultimo periodo (46-35), l’Italbasket mette tutte le energie rimaste a disposizione, ma la mira è ancora annebbiata e gli Azzurri non vanno oltre il -6 (56-62 a 30” dalla fine), prima della sirena del 66-56.

Il tabellino della Finale 5°-6° posto

Francia-Italia 66-56 (17-12, 13-14, 16-9, 20-21)

Francia: Bouzidi (0/1, 0/2), Doualla, Coulibaly 4 (1/1, 0/2), Parmentelot 4 (2/2), Ajinca (0/3, 0/2), Cissoko* 17 (3/6, 2/7), Rupert* 5 (1/4, 1/4), Houinsou* 20 (6/11, 2/3), Perrin* 14 (4/10, 0/1), Dzellat-Diakeno, Loubaki 2 (1/2), Hamon* (0/1, 0/2). All: Kebe

Italia: Moretti* 6 (0/3, 2/4), Gallo 5 (1/4, 1/4), Scarponi, Visintin* 15 (6/10, 0/4), Zacchigna* 6 (2/4, 0/4), Stazzonelli 2 (1/2, 0/1), Marangon (0/1, 0/1), Dell’Anna ne, Innocenti* 10 (3/6, 1/5), Cannavina 2 (1/3, 0/2), Salvioni* 10 (3/7). All: Capobianco

Finali

Gran Bretagna-Montenegro 78-74

Croazia-Macedonia del Nord 72-59

Germania-Grecia

Rep. Ceca-Polonia

Lituania-Grecia 89-64

Francia-Italia 66-56

Slovenia-Serbia

Turchia-Spagna

12 Azzurri*

#4 Moretti Niccolò (2004, 185, P, Dme Academy – High School)

#5 Gallo Filippo (2004, 195, P/G, Vanoli Cremona)

#8 Scarponi Alessandro (2004, 192, G, Basket S.Arcangelo)

#10 Visintin Matteo (2004, 187, P, Stella Azzurra)

#11 Zacchigna Mauro (2004, 197, A, Vanoli Cremona)

#12 Stazzonelli Umberto (2004, 198, G/A, Carpegna Prosciutto Pesaro)

#13 Marangon Leonardo (2005, 195, A/G, Pall. Vigodarzere)

#14 Dell’Anna Lorenzo (2004, 200, A, Dolomiti Energia Trento)

#15 Innocenti Emmanuel (2004, 194, G, Stella Azzurra)

#16 Cannavina Flavio (2004, 200, A, Gevi Napoli Basket)

#18 Greppi Riccardo (2005, 207, C, S. Bernardo Cantù)

#20 Salvioni Riccardo (2004, 200, A/C, Stella Azzurra)

*Le squadre di club si riferiscono alla stagione 2021/22

Lo staff

Direttore Generale: Salvatore Trainotti

Capo delegazione: Davide Paolini

Allenatore: Andrea Capobianco

Assistente Allenatore: Vincenzo Di Meglio

Assistente Allenatore: Giovanni Luminati

Preparatore Fisico: Elia Confessore

Medico: Guido Marcangeli

Fisioterapista: Walter Primavera

Funzionario Delegato: Federico Ciccodicola

Il programma

Europeo Under 18 – Girone D (ore italiane)

30 luglio

Lituania-Montenegro 75-56

Croazia-Italia 64-73

31 luglio

Italia-Lituania 61-79

Montenegro-Croazia 56-67

1° agosto

Italia-Montenegro 76-41

Lituania-Croazia 83-54

La Classifica

Lituania 6 (3/0)

Italia 4 (2/1)

Croazia 2 (1/2)

Montenegro 0 (0/3)

2 agosto

Riposo

3 agosto

Ottavi di finale

Francia-Germania 74-51

Slovenia-Croazia 85-83

Turchia-Gran Bretagna 82-38

Lituania-Rep. Ceca 88-57

Israele-Polonia 65-58

Serbia-Montenegro 80-56

Spagna-Macedonia del Nord 75-43

Italia-Grecia 64-55

4 agosto

Quarti di finale

Francia-Slovenia 57-58

Turchia-Lituania 64-61

Israele-Serbia 62-68

Spagna-Italia 72-59

6 agosto

Semifinali 5°-8° posto

Francia-Lituania 80-60

Israele-Italia 67-75

7 agosto

Finale 5°-6° posto

Francia-Italia 66-56

Uff stampa FIP