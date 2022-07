Europeo U20 a Podgorica: i 12 convocati di coach Magro

By

Roma. Al termine dell’ultimo allenamento in Italia prima della partenza per Podgorica, coach Alessandro Magro ha scelto i 12 Azzurri che disputeranno il Campionato Europeo Under 20 dal 16 al 24 luglio.

L’Italia esordirà sabato 16 luglio contro il Portogallo alle 18.45 e giocherà poi contro la Grecia domenica 17 luglio alle 16.30 e contro Israele lunedì 18 luglio sempre alle 16.30. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube FIBA.

Gli Azzurri*

#4 Matteo Librizzi (2002, P, Openjobmetis Varese)

#5 Filippo Gallo (2004, G, Vanoli Cremona)

#7 Nicola Berdini (2003, P, Reyer Venezia Mestre)

#8 Nicolò Castellino (2002, G, S. Bernardo – Abet Corneliano d’Alba)

#9 Abramo Canka (2002, G/A, Lokomotiv Kuban – Russia)

#10 Davide Casarin (2003, G, Tezenis Verona)

#11 Morgan Baccio Fernando Rashed Bayoumi (2002, A, Pioneers Praire State College – NCAA)

#12 Alfredo Boglio (2003, P, Cipir Borgomanero)

#15 Vittorio Bartoli (2002, A, Infodrive Capo d’Orlando)

#16 Luca Vincini (2003, A/C, Edilnol Biella)

#18 Nicolò Virginio (2003, G, Openjobmetis Varese)

#19 Leonardo Okeke (2003, C, Novipiù Casale Monferrato)

*Le squadre di appartenenza fanno riferimento alla stagione 2021/2022

Lo staff

Direttore Generale: Salvatore Trainotti

Capo Delegazione: Alessandro Dalla Salda

Allenatore: Alessandro Magro

Assistenti: Marco Legovich, Iacopo Squarcina

Preparatore Fisico: Roberto Iezzi

Medico: Roberto Ciardo

Ortopedico: Stefano Pecchia

Fisioterapista: Davide Pacor

Team Manager: Federico Ciccodicola

Il programma

16 luglio

Ore 11.15 Allenamento

Ore 16.30 Grecia-Israele

Ore 18.45 Portogallo-Italia

17 luglio

Ore 9.00 Allenamento

Ore 14.15 Israele-Portogallo

Ore 16.30 Italia-Grecia

18 luglio

Ore 9.00 Allenamento

Ore 14.15 Grecia-Portogallo

Ore 16.30 Italia-Israele

19 luglio

Riposo

20 luglio

Ottavi di finale

21 luglio

Fasi finali Europeo

25 luglio

Fine raduno

