Europeo U20 femminile, il quadro delle semifinaliste al completo, le favorite si confermano

Nella giornata di oggi all’europeo U20 femminile si sono giocate le sfide dei quarti di finale. Nessuna sorpresa con le pretendenti al titolo che hanno vinto e che si sono aggiudicate le semifinali. Ottima la prestazione italiana contro la Lettonia con le sorelle Villa a darla da padrone, 22 punti per Matilde e 18 punti per Eleonora. Dall’altra parte troppo poca la Lettonia per contrastare il quintetto azzurro.

La Francia che fin ad oggi era stata una squadra dominante ha rischiato e non poco contro la Turchia, le transalpine hanno vinto 67-66. Match che all’inizio sembrava a favore delle francesi sopra anche di +15 a inizio del secondo quarto, da li in poi le turche aumentano il ritmo e poco a poco hanno recuperato nel punteggio. Il pari arriva a inizio del terzo quarto. Gli ultimi minuti/secondi di gara sono determinanti per una partita al cardiopalma. Sertoglu e Istanbulluoglu autrici di una prestazione di 23 punti che non è pero bastata per vincere il match.

L’altro quarto di finale è tra la Germania che riesce a sconfiggere seppur di poche lunghezze la Slovenia, risultato finale 76-71. Partita equilibrata anzi con la Slovenia a partire molto forte con le tedesche costrette al recupero e con il punteggio all’intervallo equo. Dalla ripresa in poi la Germania fa la voce grossa sale di ritmo e mette in chiaro la pratica del match con i 20 punti di Buehner.

Nell’ultima sfida la Spagna dilaga e vince con il più ampio scarto tra le semifinaliste, 89-41 contro la Polonia che viene dominata in tutti i sensi senza mai entrare in partita, già nel primo quarto era sopra di 23 lunghezze. Partita senza storia.

ITALIA-LETTONIA 68-53

FRANCIA-TURCHIA 67-66

GERMANIA-SLOVENIA 76-71

SPAGNA-POLONIA 89-41