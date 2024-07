Europeo U20 femminile, riepilogo della seconda giornata: Francia e Spagna le dominatrici

Nella seconda giornata dell’europeo U20 femminile in Lituania, la Francia e la Spagna dominano contro le rispettive avversarie, lasciando poco spazio alle interpretazioni. Sicuramente sono tra le favorite al titolo di quest’anno. Ottima prestazione delle azzurre che volano in testa nel girone C a quota 4 punti, avendo battuto la Finlandia 83-49. Partita sempre in controllo già dai primi minuti, all’intervallo le ragazze italiane erano sopra di 21 punti. L‘Italia con questa vittoria a un passo da chiudere prima nel girone. Nel prossimo match affronterà la Polonia che oggi ha perso di quasi 20 punti dalla Turchia.

La Spagna ha toccato quota 100 punti nel match contro la Svezia che ne ha realizzati solo 43, Carla Brito 19 punti, Elena Buenavida 16 punti. Anche la Francia dopo la prima partita torna a dominare e fare il vuoto, questa volta a farne le spese è stata la Lituania, i padroni di casa. Match finito 85-53 per i transalpini. Buone anche le prestazioni della Lettonia che nel gruppo A raggiunge la vetta con la Francia dopo la vittoria contro la Slovenia, 21 punti di Luize Sila. Anche la Germania al momento è a punteggio pieno dopo aver battuto l’Ungheria per 74 a 53 con Nicole Brochlitz autrice di 23 punti.

Martedì si giocherà l’ultima partita della prima fase a girone che determinerà poi il tabellone degli ottavi.

ITALIA-FINLANDIA 83-49

SLOVENIA-LETTONIA 60-66

TURCHIA-POLONIA 73-52

GERMANIA-UNGHERIA 74-53

SVEZIA-SPAGNA 43-100

ISRAELE-SERBIA 73-63

LITUANIA-FRANCIA 53-85

MONTENEGRO-PORTOGALLO 42-61

Classifica gruppo C:

Italia 4 punti

Turchia 3 punti

Polonia 3 punti

Finlandia 2 punti