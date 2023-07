EUROPEO U20M – I dodici convocati di coach Alessandro Magro

Ci siamo! Prenderà il via nel weekend l’Europeo Under 20 maschile di Heraklion, sull’isola di Creta in Grecia. La rassegna continentale inizierà dunque sabato 8 luglio per concludersi domenica 16 luglio con le finali.

Coach Alessandro Magro ha scelto i 12 Azzurri che prenderanno parte all’Europeo: Nicola Berdini, Alfredo Boglio, Davide Casarin, Leonardo Faggian, Tommaso Fantoma, Alessandro Ferrari, Nicola Giordano, Andrea Loro, Octavio Maretto, Ivan Onojaife, Luca Vincini e Nicolò Virginio.

Gli Azzurri sono nel Gruppo A con Belgio, Turchia e Israele. L’esordio è previsto per l’8 luglio alle ore 17.30 italiane. Secondo impegno domenica 9 luglio contro Israele alle 16.00 italiane e chiusura del girone lunedì 10 luglio alle 16.00 italiane contro la Turchia.

La formula degli Europei giovanili prevede la qualificazione di tutte le squadre alla seconda fase, con gli incroci negli Ottavi in base alla classifica stilata dopo la fase a gironi (in base ai piazzamenti l’Italia affronterà una tra Spagna, Serbia, Montenegro ed Estonia).

Tutte le gare dell’Europeo saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube FIBA.

I convocati

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra 3 Alessandro Ferrari 2003 205 A Scaligera Verona 4 Nicola Giordano 2003 186 P Bk Ravenna P. Manetti 7 Nicola Berdini 2003 185 P Pallacanestro Cantù 9 Ivan Onojaife 2003 200 A Bk Ravenna P. Manetti 10 Davide Casarin 2003 196 G Reyer Venezia 11 Nicolò Virginio 2003 2066 A Pall. Varese 12 Alfredo Boglio 2003 190 P/G Juvi Cremona 13 Octavio Maretto 2004 197 G/A Us Loreto 15 Tommaso Fantoma 2003 195 P/G Pall. Trieste 2004 16 Luca Vincini 2003 203 C Juvi Cremona 19 Andrea Loro 2003 202 A College Basketball 99 Leonardo Faggian 2004 195 P Universo Treviso

Direttore Generale

Salvatore Trainotti

Capo Delegazione

Alessandro Dalla Salda

Allenatore

Alessandro Magro

Assistente Allenatore

Marco Legovich

Assistente Allenatore

Alessandro Roberto Rossi

Preparatore Fisico

Giacomo Sorrentino

Medico

Roberto Ciardo

Ortopedico

Alessandro Gildone

Fisioterapista

Biagio Di Giorgio Giannitto

Team Manager

Federico Ciccodicola

GIRONE A

Data Gara Risultato Stat. Live 8 luglio, ore 17.30 Italia VS Belgio – 8 luglio, ore 20.00 Israele VS Turchia – 9 luglio, ore 15.00 Italia VS Israele – 9 luglio, ore 20.00 Belgio VS Turchia – 10 luglio, ore 15.00 Italia VS Turchia – 10 luglio, ore 20.00 Belgio VS Israele –

Punti Squadra 0-0 Italia 0-0 Belgio 0-0 Israele 0-0 Turchia

