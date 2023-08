Europeo Under 16 Femminile – Debutto vincente per le azzurre, domato Israele

Netto e convincente il successo della Nazionale Under 16 Femminile all’esordio del Campionato Europeo di categoria che ha preso oggi il via a Smirne, in Turchia. Le Azzurre si sono imposte 82-55 su Israele al termine di una partita dominata già dal primo quarto: domani si torna in campo sempre alle ore 13.00 con la Croazia, il 13 agosto alle 20.30 ultimo impegno della prima fase contro la Polonia.

Oggi la miglior marcatrice Azzurra è stata Emma Giacchetti con 23 punti, in doppia cifra anche Olivia Ostoni (13) e Francesca Baldassarre (16). Preziosi i 10 rimbalzi catturati da Emma Volpato in 23′.

https://youtube.com/watch?v=OulaPujfgE4%3Ffeature%3Doembed

La formula degli Europei Giovanili prevede che tutte le squadre si qualifichino per gli Ottavi di finale, da quel punto in avanti eliminazione diretta. Le Azzurre incroceranno una squadra del girone D, ovvero una tra Spagna, Belgio, Grecia e Slovenia.

Italia-Israele 82-55 (18-13; 21-9; 19-16; 24-17)

Italia: Giacchetti 23 (5/7, 3/8), Hassan 7 (3/6, 0/1), Ostoni 13 (1/2, 3/8), Torresani* (0/2, 0/1), Zanetti 3 (1/3), Baldassarre* 16 (1/1, 3/8), Cerè* 4 (1/3, 0/1), D’Este 2 (0/1), Gorini* 6 (1/2, 1/5), Minora* 2 (1/2), Mosconi 4 (1/1, 0/3), Volpato 2 (1/3). All. Lucchesi.

Israele: Zemmel* 6 (2/5), Elmaliah* 5 (1/3, 1/5), Kanitz 7 (2/3, 0/3), Megged, Sticlaru (0/1, 0/1), Hadad 1 (0/1 da 3), Hirsch 2 (0/5), Sagi, Teichman 16 (4/9, 1/4), Yam (0/1), Yanay 12 (0/2, 4/7), Zilbershlag 6 (1/8). All. Haelion.

fip.it