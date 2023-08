Europeo Under 16 Femminile – Italia sconfitta in volata dalla Croazia

Prima sconfitta per la Nazionale Under 16 Femminile all’esordio del Campionato Europeo di categoria che ha preso ieri il via a Smirne, in Turchia. Dopo il successo all’esordio con Israele, oggi Le Azzurre sono state superate dalla Croazia (58-56) al termine di una partita vissuta tutta di rincorsa: domani 13 agosto alle 20.30 ultimo impegno della prima fase contro la Polonia.

Oggi le migliori marcatrici Azzurre sono state Emma Giacchetti e Francesca Baldassarre con 17 punti.

L’avvio contratto delle Azzurre ci ha costretto a inseguire dal primo minuto: al primo recupero sul finire del primo quarto è seguito un altro allungo della Croazia, che è andata all’intervallo lungo sul +9: il recupero dell’Italia si è concretizzato col gioco da tre punti di Emma Giacchetti, che ci ha riportato avanti a 3 minuti dalla fine. La tripla di Arnautovic ha riportato avanti le slave, nel finale a 5 secondi dalla fine il tiro di Baldassarre che sarebbe valso il supplementare non è andato a segno.

La formula degli Europei Giovanili prevede che tutte le squadre si qualifichino per gli Ottavi di finale, da quel punto in avanti eliminazione diretta. Le Azzurre incroceranno una squadra del girone D, ovvero una tra Spagna, Belgio, Grecia e Slovenia.

Croazia-Italia 58-56 (12-12; 16-7; 13-20; 17-17)

Croazia: Rozic ne, Loncar ne, Arnautovic* 9 (1/5, 2/6), Pavic 3 (0/4, 1/3), Matijevic, Bilic* 10 (1/5, 2/7), Majstorovic* 3 (0/1, 1/1), Gazic (0/1 da 3), Zlatoper, Vukosa* 22 (8/15, 0/2), Bakalar (0/1), Vukic* 11 (5/17, 0/1). All. Jacovic.

Italia: Giacchetti 17 (7/10, 0/1), Hassan 3 (1/7), Ostoni 8 (1/1, 2/9), Torresani, Zanetti 4 (2/3), Baldassarre 17 (4/11, 3/12), Cerè 2 (1/4, 0/1), D’Este, Gorini 5 (1/5, 1/5), Minora*, Mosconi ne, Volpato (0/2, 0/2). All. Lucchesi.

