Europeo Under 16 Femminile – Le 12 Azzurre convocate. Esordio Venerdì contro Israele

Lo staff tecnico coordinato da Giovanni Lucchesi ha diramato le convocazioni delle 12 Azzurre che da venerdì 11 agosto disputeranno l’Europeo Under 16 Femminile. Al termine del raduno di Castel San Pietro Terme (Bologna) Serena De Lise, Aurora Fajardo Urbani, Giulia Olandi e Giorgia Redaelli sono state autorizzate a lasciare il raduno.



Domani le Azzurre si trasferiscono a Izmir (Turchia), esordio venerdì 11 agosto nel girone C alle ore 13.00 con Israele, il giorno dopo sempre alle ore 13.00 la sfida alla Croazia, il 13 agosto alle 20.30 ultimo impegno con la Polonia. La formula degli Europei Giovanili prevede che tutte le squadre si qualifichino per gli Ottavi di finale, da quel punto in avanti eliminazione diretta. Tutte le partite in diretta sul canale YouTube FIBA.

LE SOCIETÀ DI RIFERIMENTO SONO QUELLE DELLA STAGIONE 22/23

LE CONVOCATE

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra

FRANCESCA BALDASSARRE 2008 G MAGNOLIA CAMPOBASSO

BEATRICE CERÈ 2007 A ASD POL. PONTEVECCHIO

EMMA D’ESTE 2007 C REYER VENEZIA MESTRE

EMMA GIACCHETTI 2007 G MAGNOLIA CAMPOBASSO

GIORGIA GORINI 2007 G COSTA MASNAGA

GIULIA MINORA 2007 G POL. ARDOR

ISABEL MOHAMED HASSAN 2009 A BASKET ROMA

ALLEGRA MOSCONI 2008 G BSL SAN LAZZARO

OLIVIA OSTONI 2007 G GEAS SESTO SAN GIOVANNI

NICOLE TORRESANI 2007 A SPARTA BERTRANDO

EMMA VOLPATO 2007 A GEAS BASKET

MARIANNA ZANETTI 2008 C FAMILA SCHIO

LO STAFF

Direttore Generale

SALVATORE TRAINOTTI

Team Director

ROBERTO BRUNAMONTI

Allenatore

GIOVANNI LUCCHESI

Assistente Allenatore

FABIO FRIGNANI

Assistente Allenatore

MARTINA GARGANTINI

Preparatore Fisico

FEDERICA TONNI

Medico

SILVIA SARULLO

Fisioterapista

RAFFAELA AGOZZINO

Fisioterapista

SILVIA GANDINI

Team Manager

FRANCESCO FORESTAN

Capo Delegazione

GIORGIO MAGGI

IL GIRONE C

Data Gara Risultato Stat. Live

11 AGOSTO, ORE 13.00

ITALIA

VS

ISRAELE –

11 AGOSTO, ORE 15.30

POLONIA

VS

CROAZIA –

12 AGOSTO, ORE 13.00

ITALIA

VS

CROAZIA –

12 AGOSTO, ORE 15.30

ISRAELE

VS

POLONIA –

13 AGOSTO, ORE 20.30

ISRAELE

VS

CROAZIA –

13 AGOSTO, ORE 20.30

ITALIA

VS

POLONIA –

IL PROGRAMMA

9 agosto

Trasferimento ad Izmir (Turchia)

11-19 agosto

Campionato Europeo Under 16 Femminile ad Izmir (Turchia)

11 agosto

Ore 13.00 Italia-Israele c/o Karsiyaka Spor Salonu

12 agosto

Ore 13.00 Croazia-Italia c/o Ataturk sport Complex

13 agosto

Ore 20.30 Italia-Polonia c/o Ataturk Sport Complex

14-19 agosto

Allenamenti e gare in base ai risultati della prima fase

20 agosto

Rientro in Italia e fine raduno

