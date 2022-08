Europeo Under 16 Femminile – Overtime fatale, l’Ungheria batte l’Italia

By

Altra sconfitta per la Nazionale Under 16 Femminile all’Europeo in corso di svolgimento a Matosinhos (Portogallo).

Nella semifinale del gironcino che assegna i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto, le Azzurre sono state sconfitte 56-54 dall’Ungheria dopo un tempo supplementare: un ko che fa male per come è maturato, visto che la squadra allenata da Roberto Riccardi era stata capace di tornare dal -18 (34-16) e di arrivare a pochi secondi dalla sirena sul +3 (50-47, parziale di 34-13). La tripla di Dora Toman ha però riportato le squadre in pareggio e nell’overtime poi l’Ungheria è sembrata più lucida.

La miglior marcatrice dell’Italia oggi è stata Gaia Castelli con 22 punti, in doppia cifra anche Beatrice Grosso a quota 10.

Domani l’Italia chiude il suo Europeo nella finale per il settimo posto contro il Belgio (ore 15.00, diretta sul canale YouTube FIBA).

Quarto di finale

Ungheria-Italia 56-54 d1ts (13-11; 16-5; 9-15; 12-19; 6-4)

Ungheria: Joespovits 3 (1/5), Gabor 9 (2/3, 1/1), Drahos (0/1 da 3), Szakokzi 6 (3/9, 0/1), Vlrag Anai 6 (3/4, 0/2), Halmagyi, Toman D. 17 (4/7, 2/7), Farbas 4 (2/9, 0/1), Vladar ne, Janzso 5 (1/3), Albert (0/1 da 3), Toman R. 6 (1/1, 1/1). All: Kovacs.

Italia: Castelli 22 (5/14, 3/9), Malintoppi 1 (0/1, 0/1), Grosso 10 (5/12, 0/2), Trozzola (0/1), Mutterle ne, Guzzoni 2 (1/8, 0/2), Zuccon 7 (3/6), Franchini 6 (3/6, 0/1), Grande, Crippa (0/4 da 3), Penna (0/1), Piatti 6 (3/6, 0/1). All: Riccardi.

Fip.it