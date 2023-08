Europeo Under 16 Femminile – Splendida Italia, Serbia sconfitta. E’ semifinale!

Vince ancora la Nazionale Under 16 Femminile al Campionato Europeo di categoria in corso di svolgimento a Smirne (Turchia) e col quinto successo in sei partite le Azzurre si sono assicurate un posto in semifinale e la qualificazione al Mondiale Under 17 che nel 2024 si giocherà in Messico.

Oggi la squadra allenata da Giovanni Lucchesi si è imposta sulla Serbia 53-46, la semifinale si giocherà venerdì 18 agosto alle 20.30 contro la Francia. Spagna-Finlandia l’incrocio nell’altra parte del tabellone.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube FIBA.

Oggi la migliore marcatrice Azzurra è stata Isabel Hassan con 14 punti, in doppia cifra anche Francesca Baldassarre a quota 12. Importanti i 10 rimbalzi catturati da Emma D’Este, per lei anche 8 punti.

Dopo un primo quarto un po’ contratto, le Azzurre hanno preso un buon vantaggio nel secondo quarto grazie a un lampo di Baldassarre: il margine si è mantenuto costante nel corso della partita, a un paio di accelerazioni serbe ispirate da Popovic che sono valse il -1 in due occasioni l’Italia ha sempre replicato con la giusta lucidità, trovando soluzioni ad alta percentuale con Hassan, D’Este e Cerè. Nel finale Giacchetti e Baldassarre hanno amministrato il vantaggio fino all’ultima sirena che ha sancito ufficialmente per le Azzurre la semifinale e il Mondiale del 2024.

Per l’ennesima volta la differenza l’ha fatta la difesa, dopo i 35 punti concessi alla Grecia negli Ottavi, i 46 subiti dalla Serbia.

Quarto di Finale

Serbia-Italia 46-53 (11-10; 12-17; 11-16, 12-10)

Serbia: Ristic 2 (1/3), Zaric* (0/1, 0/1), Petkovic (0/3), Aleksic 8 (1/2, 2/5), Predojevic* 4 (2/4, 0/1), Mutavdzic, Popovic* 12 (3/7, 1/8), Tucic (0/1 da 3), Pavlovic (0/1), Jovanovic ne, Brenjo* 6 (2/6, 0/1), Dragicevic 14 (3/9, 2/7). All. Dzuver.

Italia: Giacchetti* 6 (1/4, 0/2), Mosconi, Ostoni (0/2 da 3), Baldassarre* 12 (4/9, 1/6), Gorini 3 (0/2, 1/4), Hassan* 14 (6/12), Cerè 5 (2/7, 0/1), D’Este 8 (4/5), Minora, Torresani 3 (1/1 da 3), Volpato ne, Zanetti* 2 (1/3). All. Lucchesi.

Fip.it