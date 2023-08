Europeo Under 16 Femminile – Una grande Italia cede solo al supplementare, Francia in finale

E’ terribilmente amaro l’epilogo della semifinale per la Nazionale Under 16 Femminile al Campionato Europeo di categoria in corso di svolgimento a Smirne (Turchia): al termine di una prestazione eccellente, tutta cuore e testa, le Azzurre sono state sconfitte 66-69 dopo un tempo supplementare e domani torneranno in campo per sfidare la Finlandia: in palio ci sarà la Medaglia di Bronzo.

La sconfitta, di misura nulla toglie alla prova straordinaria della squadra di Giovanni Lucchesi, che al di là dei tanti errori commessi, ha sempre ribattuto colpo su colpo alla Francia, una delle favorite per il successo finale insieme alla Spagna. E infatti domani saranno proprio Spagna e Francia a giocarsi l’Oro.

Le transalpine sono partite forte (9-3) provando subito a girare la partita nella propria direzione ma l’Italia ha reagito immediatamente grazie a un’ottima Baldassarre, 19 punti per lei alla fine (in doppia cifra anche Marianna Zanetti e Isabel Hassan a quota 10). Le Azzurre hanno reagito al -7 anche nel secondo tempo riuscendo a mettere il naso avanti in un paio di occasioni. Nel finale decisiva è risultata la quattordicenne Broliron, 17 per lei i punti all’attivo.

Domani l’Italia torna in campo per sfidare la Finlandia, in palio c’è la medaglia di Bronzo e l’accesso al podio. Intanto la qualificazione al Mondiale Under 17 del 2024 è già al sicuro.

Tutte le partite sono trasmesse in diretta sul canale YouTube FIBA.

Semifinale

Italia-Francia 66-69 d1ts (12-18; 17-12; 14-14; 15-14; 8-11)

Italia: Giacchetti* 3 (1/7, 0/8), Mosconi 3 (1/1), Ostoni 3 (1/6 da 3), Baldassarre* 19 (3/6, 4/6), Gorini 2 (1/2, 0/2), Hassan* 10 (5/9), Cerè 6 (1/4, 1/4), D’Este 3 (1/2), Minora* (0/1), Torresani 7 (2/5, 1/2), Volpato ne, Zanetti* 10 (4/4). All. Lucchesi.

Francia: Kavoka, Simplot* 7 (2/2, 0/2), Broliron 17 (3/9, 2/8), Risacher* 11 (4/8, 1/3), Bentoumi 1, Loubens 8 (1/3, 2/3), Fontcha 5 (2/2), Otto 2 (0/3), Dalstra 12 (6/7), Poilve 3 (1/4 da 3), Bourgeois (0/1), Leno* 3 (1/4, 0/3). All. Guppillotte.

fip.it