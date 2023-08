Europeo Under 16 Maschile – Bis Italia, Montenegro battuto

By

Seconda partita e seconda vittoria per l’Italia all’Europeo Under 16 di Skopje (Macedonia del Nord). Dopo lo squillo contro la Turchia (101-68), gli Azzurri si sbarazzano anche del Montenegro con il punteggio di 88-69.

Matteo Accorsi con 20 punti è il miglior realizzatore dell’Italia. Doppia cifra anche per Achille Lonati (15) e Diego Caravaglia (13).

Sempre concentrata l’Italbasket, che prende margine già nel primo quarto con le triple di Garavaglia. Il Montenegro si riaffaccia nel secondo periodo (32-37), prima di subire l’accelerazione Azzurra nel terzo quarto.

Dopo due giornate di gare il Girone A dell’Europeo vede la squadra di coach Mangone in testa insieme alla Slovenia, vincente con la Turchia 74-60. Proprio gli sloveni saranno gli avversari degli Azzurri nell’ultima giornata del raggruppamento (palla a due 7 agosto, alle ore 16.00).

L’Europeo Under 16 è in diretta YouTube FIBA.

Montenegro-Italia 69-88 (11-19, 23-15, 15-24, 20-20)

Montenegro: Vekovic 4 (1/1, 0/2), Kommenovic 20 (7/9, 0/4), Torodovic 9 (3/8, 1/2), Scepanovic 6 (1/3, 1/1), Globarevic (0/1 da tre), Radulovic 1, Nikezic, Stankovic (0/7, 0/1), Djukanovic 14 (3/5, 1/4), Skuletic 3 (0/3, 1/3), Ivelja 12 (3/4, 2/4), Smolovic 1. All. Jovanovic

Italia: Ceccato 5 (0/2, 1/1), Perez 8 (3/7, 0/1), Mathis 4 (2/9, 0/3), Nistrio ne, Hassan 3 (0/1, 1/1), Granai 7 (2/6, 0/2), Carnevale 2 (1/2, 0/3), Abreu 9 (4/7), Accorsi 20 (1/2, 6/9), Bandirali 2 (0/4), Lonati 15 (2/2, 3/7), Garavaglia 13 (3/4, 2/6). All. Mangone

fip.it