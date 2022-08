Europeo Under 16 Maschile – Bis Italia, Polonia sconfitta

By

Ancora una vittoria per la Nazionale Under 16 all’Europeo di scena a Skopje (Macedonia del Nord). Dopo la vittoria dell’esordio contro la Turchia, gli Azzurri di coach Mangone hanno bissato battendo la Polonia 72-69, salendo così a quota 4 punti nel Girone C.

Miglior marcatore dell’Italia è stato Samuele Miccoli con 22 punti. In doppia cifra anche Elhadji Dame Sarr (15 punti) e Leonardo Valesin (12 punti).

Domani, 14 agosto, ultima gara del raggruppamento contro la Lettonia (ore 21.00), che oggi è stata sconfitta dalla Turchia 60-51. Live streaming sul canale YouTube FIBA.

Il tabellino

Polonia-Italia 69-72 (15-26, 13-12, 22-16, 19-18)

Polonia: Orlowski 24 (8/12, 5/6), Poradzki (0/2, 0/1), Kiejzik 5 (1/1, 1/2), Guslawski (0/2), Ratkowski ne, Lesniak* 12 (5/9, 0/3), Kowalczyk 3 (1/2), Monko* 2 (1/2, 0/1), Sternicki* 2 (0/2, 0/2), Baganc* 12 (1/8, 2/4), Ambroziak* 8 (2/5), Grzejszczyk 1 (0/1). All: Kasperzec

Italia: Trucchetti 8 (1/3, 2/7), D’Arcangeli 2 (0/3, 0/1), Sarr 15 (3/8, 2/8), Valesin 12 (3/3, 2/4), Miccoli 22 (8/11, 2/3), Rinaldin 8 (1/1, 2/3), Piccirilli 2 (1/11, 0/2), Garavaglia 1 (0/1 da tre), Iannuzzi (0/1 da tre), Guidolin 2 (1/7), Van Elswyk (0/5), Prai (0/1). All: Mangone

