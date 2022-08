Europeo Under 16 Maschile – Debutto vincente per l’Italia, Turchia domata

Ottimo esordio per la Nazionale Under 16 all’Europeo iniziato oggi a Skopje (Macedonia del Nord).

Gli Azzurri si sono imposti sulla Turchia (77-51), prima provando a strappare in avvio e poi prendendo il largo nel terzo quarto. Nell’altra partita del girone C la Polonia ha superato nettamente la Lettonia (87-54). Domani la squadra allenata da Giuseppe Mangone torna in campo alle 16.30 per affrontare la Polonia (diretta canale YouTube FIBA).

Oggi il miglior marcatore Azzurro è stato Elhadji Dame Sarr con 17 punti, in doppia cifra anche Axel Piccirilli (13) e Samuele Miccoli (10).

Italia-Turchia 77-51 (24-21; 14-14; 23-10; 16-6)

Italia: Trucchetti 6 (2/4 da 3), D’Arcangeli 5 (1/1, 1/3), Sarr 17 (2/6, 2/4), Valesin 9 (1/3, 1/1), Miccoli 10 (4/7, 0/3), Rinaldin 3 (1/2 da 3), Piccirilli 13 (4/9, 1/1), Garavaglia, Iannuzzi 5 (1/1, 1/1), Guidolin 2 (1/3), Van Elswyk 7 (3/7), Prai. All: Mangone

Turchia: Cumaliouglu 3 (1/1, 0/4), Urasli 2 (0/1, 0/3), Akcay (0/4, 0/4), Alisan 2 (0/5, 0/3), Erdem 6 (1/3, 0/3), Gokpinar 2 (1/3), Aksu 22 (5/10, 1/4), Altuntas 3 (1/2), Dogan 7 (2/3, 1/3), Kara 4 (2/4), Erdogan (0/1 da 3), Aktas (0/2). All: Havuzlu

Il Programma

12 agosto

Lettonia-Polonia 54-87

Classifica: Italia, Polonia 1-0; Lettonia, Turchia 0-1.

Fip.it