Europeo Under 16 Maschile: domani al via in quel di Skopje

A Skopje (Macedonia del Nord) vigilia dell’Europeo Under 16 in programma dal 5 al 13 agosto. Gli Azzurri di coach Mangone sono pronti ad affrontare la competizione, che nella prima fase li vede inseriti nel Girone A, con Turchia (gara d’esordio, il 5 agosto), Montenegro (6 agosto) e Slovenia (7 agosto).



“Questo è un gruppo che si conosceva già – dice coach Giuseppe Mangone, al secondo anno sulla panchina dell’Under 16 -, grazie all’esperienza di Iscar del dicembre 2022 (vittoria del Torneo) e al raduno primaverile a Seregno. Pertanto la nostra preparazione all’Europeo è partita da un livello abbastanza collaudato di conoscenza reciproca. I giocatori che avevano partecipato ai due impegni citati hanno aiutato i nuovi ad inserirsi, e questo è un fattore che va riconosciuto ai ragazzi, perché sono riusciti a lavorare con impegno, entusiasmo ed abnegazione, ma allo stesso tempo hanno avuto la capacità di rendere piacevole e con una sana dose di divertimento ogni singola giornata.

Durante il raduno a Bassano del Grappa e poi a Roma ci siamo concentrati sull’aiutarci in campo, difendere insieme. Dando però anche grande attenzione al tiro, sul quale volevamo costruire la fiducia giusta in tutti i giocatori. Nelle nostre partite di preparazione, contro squadre molto fisiche, all’inizio abbiamo stentato a trovare il nostro ritmo, ma poi abbiamo raggiunto quello standard che ci aspettavamo.

E’ complesso trovare informazioni dettagliate sulle squadre che andremo a incontrare nell’Europeo, e sono tanti gli aspetti che possono cambiare velocemente per ogni roster presente a Skopje. Il focus è su noi stessi: lavorare tanto e farci trovare pronti, con il giusto livello di energia“.

La formula degli Europei giovanili prevede la qualificazione di tutte le squadre alla seconda fase, con gli incroci negli Ottavi in base alla classifica stilata dopo la fase a gironi (in base ai piazzamenti l’Italia affronterà una fra Macedonia del Nord, Lituania, Francia o Belgio).



L’Europeo Under 16 è in diretta YouTube FIBA.

I 12 AZZURRI

EUROPEO UNDER 16 (SKOPJE, 5-13 AGOSTO)

Direttore Generale

SALVATORE TRAINOTTI

Capo delegazione

ROBERTO NARDI

Allenatore

GIUSEPPE MANGONE

Assistente

ALFREDO LAMBERTI

Assistente

VANNI TALPO

Preparatore Fisico

ROBERTO MAROCCO

Medico

ANDREA BULGHERONI

Fisioterapista

VALERIO CONTI

Team Manager

DOMENICO MERONI

GIRONE A

Data Gara Risultato Stat. Live 5 AGOSTO (ORE 13.30) SLOVENIAVS MONTENEGRO – 5 AGOSTO (ORE 16.00) ITALIAVS TURCHIA – 6 AGOSTO (ORE 13.30) TURCHIAVS SLOVENIA – 6 AGOSTO (ORE 21.00) MONTENEGROVS ITALIA – 7 AGOSTO (ORE 16.00) SLOVENIAVS ITALIA – 7 AGOSTO (ORE 21.00) TURCHIAVS MONTENEGRO –

CLASSIFICA

Punti Squadra ITALIA SLOVENIA TURCHIA MONTENEGRO

PROGRAMMA*

5 – 13 agosto 2023 Campionato Europeo – Skopje (Macedonia del Nord)

5 agosto 2023

8:00/8:45 Allenamento (2)

16:00 ITALIA vs Turchia (2)

6 agosto 2023

11:45/12:30 Allenamento (1)

21:00 Montenegro vs ITALIA (1)

7 agosto 2023

8:45/9:30 Allenamento (2)

16:00 Slovenia vs ITALIA (2)

8 agosto 2023

Rest day

dal 9 al 13 agosto 2023

II fase

14 agosto 2023 Rientro in Italia

08:40/11:15 Skopje -> Istanbul volo Turkish Airlines TK1004

12:45/14:25 Istanbul / Roma F.co volo Turkish Airlines TK1865

Fine raduno

In occasione del raduno gli allenamenti si svolgeranno presso la palestra all’interno del Centro di Preparazione Olimpica “G. Onesti”, Largo Giulio Onesti 1, Roma.

In occasione del Campionato Europeo di Skopje (MKD) gli allenamenti e le gare si svolgeranno presso lo S.C. Boris Trajkovski in Blvd. 8mi Septemvri no.13 (1), e lo S.R.C. Kale in Blvd. Iazar Licenoski (2

