Europeo Under 16 Maschile – Esordio da urlo, l’Italia spazza via la Turchia

E’ un urlo l’esordio degli Azzurri nell’Europeo Under 16 cominciato quest’oggi a Skopje (Macedonia del Nord). La squadra di coach Mangone ha surclassato la Turchia superando quota cento e terminando la gara con un rotondo 101-68.

Cinque i giocatori in doppia cifra: Adrian Mathis (19), Achille Lonati (14), Maikol Perez (14), Francesco Carnevale (10) e Diego Caravaglia (10).

Eccezion fatta per i primi 15 di gioco, in cui la Turchia ha mantenuto la gara in equilibrio, a partire da metà del secondo periodo il match è stato un monologo Azzurro, con l’Italbasket che ha macinato vantaggio fino a raggiungere il massimo di +33.

Primi due punti nel Girone A per l’Italia e momentanea leadership del raggruppamento, in coabitazione con la Slovenia, vincente sul Montenegro 84-67.

Una nostra Nazionale non segnava 100 punti in una partita ufficiale FIBA dal 19 agosto 2008, quando l’Italia superò la Georgia 104-49 nel corso dell’Europeo di categoria a Chieti.

Nella seconda giornata (6 agosto), gli Azzurri affronteranno proprio il Montenegro (ore 21.00).

L’Europeo Under 16 è in diretta YouTube FIBA.

