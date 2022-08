Europeo Under 16 Maschile – Italia sconfitta dalla Francia nei quarti

By

Si ferma ai Quarti la corsa dell’Italia all’Europeo Under 16 di scena a Skopje (Macedonia del Nord). La Francia si impone 84-77, costringendo gli Azzurri di coach Mangone al tabellone per il 5°-8° posto. Avvio ruggente dell’Italia, che si porta avanti di 16 punti nel secondo periodo. I Bleus riprendono quota e nel secondo tempo diventa una gara punto a punto, fino al break transalpino degli ultimi scampoli di gara per il +7 conclusivo.

Miglior marcatore Azzurro è stato Miccoli con 19 punti. 14 i punti per capitan Piccirilli, 13 per Sarr e Valesin.

Venerdì 19 agosto, l’Italia affronterà nella Semifinale 5°-8° posto la perdente di Slovenia-Spagna (in campo alle 16.30). Live streaming sul canale YouTube FIBA.

Il tabellino dei Quarti

Francia-Italia 84-77 (18-27, 21-15, 20-19, 25-16)

Francia: Traore* 19 (6/14, 2/5), Soulhac 11 (2/7, 0/1), Yimga (0/3), Diakite* 12 (6/8, 0/3), Ebunangombe 2, Amoussa, Sifferlin ne, Bussing* 4 (0/3), Essengue* 22 (9/12, 0/2), Boulefaa 2 (1/1, 0/1), Toure 6 (2/3), Allard* 6 (2/3 da tre). All: Absalon

Italia: Trucchetti* 8 (4/9, 0/3), D’Arcangeli 2 (1/2), Sarr* 13 (2/5, 2/8), Valesin 13 (4/7, 1/5), Miccoli 19 (2/7, 3/7), Rinaldin ne, Piccirilli 14 (6/6, 0/3), Garavaglia (0/2, 0/2), Iannuzzi, Guidolin 6 (3/3), Van Elswyk 2 (1/4), Prai. All: Mangone

