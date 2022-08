Europeo Under 16 Maschile – L’Italia batte il Montenegro e raggiunge i quarti di finale

By

L’Italia è fra le prime 8 d’Europa! Grazie alla vittoria sul Montenegro per 78-72, la Nazionale Under 16 di coach Mangone si è qualificata per i Quarti di finale del Campionato europeo di scena a Skopje (Macedonia del Nord).

Esclusi i primi possessi dell’incontro, gli Azzurri hanno sempre dettato il ritmo della partita, raggiungendo il massimo di +21 a metà del terzo periodo. Pericolosi gli ultimi scampoli di gara, con il Montenegro risalito fino al -5 a 60 secondi dalla fine. La giocata di Trucchetti – 17 punti, 7 rimbalzi, 6 palle recuperate e 4 assist – ha chiuso le speranze montenegrine, e messo il punto esclamativo sulla partita.

Per l’Italia, oltre al già citato Trucchetti, finiscono in doppia cifra Sarr (24 punti), e Valesin (11 punti).

Nei Quarti dell’Europeo, l’Italia affronterà la Francia, che quest’oggi ha sconfitto la Croazia 97-59. Palla a due domani, 17 agosto, alle ore 14.15. Live streaming sul canale YouTube FIBA.

Il Tabellino

Italia-Montenegro 78-72 (19-14, 21-14, 22-25, 16-19)

Italia: Trucchetti* 17 (7/7, 1/8), D’Arcangeli 2 (1/3), Sarr* 24 (1/5, 6/12), Valesin 11 (1/1, 1/4), Miccoli* 6 (3/8, 0/5), Rinaldin (0/2 da tre), Piccirilli* 8 (2/4, 1/1), Garavaglia (0/1, 0/1), Iannuzzi 6 (0/1, 2/6), Guidolin, Van Elswyk* (0/1), Prai 4 (2/2, 0/1). All: Mangone

Montenegro: Komnenovic ne, Draskovic* 8 (3/9, 0/3), Asasin ne, Radunovic* 12 (5/9, 0/4), Jevric 4 (1/2, 0/2), Andrijasevic ne, Radulovic ne, Durovic 2 (1/1, 0/1), Josovic* 23 (8/14), Mirkovic* 23 (6/11, 2/4), Cicic* (0/1), Beciragic ne. All: Krivokapic

Fip.it