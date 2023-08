Europeo Under 16 Maschile: Slovenia battuta, l’Italia chiude il girone al primo posto

By

Si chiude con una vittoria la prima Fase dell’Europeo Under 16 di Skopje (Macedonia del Nord).

Nella sfida che valeva il primato nel Girone A, gli Azzurri di coach Mangone hanno battuto la Slovenia 83-74.

Cinque i giocatori che hanno chiuso in doppia cifra: Achille Lonati (18 punti), Matteo Accorsi (17 punti), Adrian Mathis (17 punti), Maikcol Perez (13 punti + 10 rimbalzi) e Diego Garavaglia (13 punti + 9 rimbalzi).

Domani, 8 agosto, giornata di riposo per le 16 squadre dell’Europeo. Si torna in campo il 9 agosto, con gli Ottavi di finale. L’Italia se la vedrà con il Belgio, quarta classificata del Girone B con 3 sconfitte in altrettante gare.

Palla a due alle ore 16.00, live su YouTube FIBA.

A differenza delle prime due gare (con Turchia e Montenegro), in cui il terzo quarto era stato il momento in cui l’Italbasket aveva preso il largo e ipotecato la vittoria, sono i ragazzi di coach Gornjec ad affrontare meglio i 10 minuti dopo l’intervallo lungo. Il parziale sloveno di 22-13 rimette così in discussione il match, che nel primo tempo aveva visto gli Azzurri andare sul massimo di +12. L’Italia si ritrova subito nel quarto periodo, e con i canestri di Lonati e Accorsi riprende margine e negli ultimi due minuti gestisce i possessi di vantaggio fino al +9 conclusivo.

Slovenia-Italia 74-83 (17-24, 21-21, 22-13, 14-25)

Slovenia: Repic 4 (2/2), Boisa 11 (5/8, 0/1), Hribar 2 (1/1), Lazarevski 24 (5/12, 1/6), Stular, Ivanusa-Medjedovic 2 (1/1), Bukvic (0/1, 0/1), Jereb 2 (1/3, 0/1), Mahmutovic 12 (3/8, 1/5), Lapajne 8 (4/5), Strnad 5 (0/1, 1/1), Sanador 4 (2/2). ALl. Gornjec

Italia: Ceccato 3 (0/1, 1/2), Perez 13 (6/13, 0/1), Mathis 17 (4/7, 1/5), Nistrio ne, Hassan (0/1, 0/1), Granai (0/3), Carnevale 11 (1/1, 0/2), Abreu (0/1), Accorsi 17 (1/2, 4/8), Bandirali, Lonati 18 (3/5, 3/10), Garavaglia 13 (4/8, 1/9). All. Mangone

