Europeo Under 16 Maschile – Tris Italia, battuta la Lettonia

En plein dell’Italia nel Girone C dell’Europeo Under 16 di scena a Skopje (Macedonia del Nord). Già certa del primo posto nel raggruppamento dopo le prime due giornate, la squadra di coach Mangone non ha fatto sconti neanche alla Lettonia, sconfitta per 71-68.

Quattro gli Azzurri in doppia cifra: Iannuzzi (15), Guidolin (12), Valesin (10) e Miccoli (10).

Il 16 agosto le 16 Nazionali tornano in campo per gli Ottavi di finale. Gli Azzurri affronteranno il Montenegro, quarta classificata del Girone D.

Live streaming sul canale YouTube FIBA.

Il tabellino

Lettonia-Italia 68-71 (16-22, 12-12, 21-19, 19-18)

Lettonia: Niedra 9 (1/2, 2/5), Eglitis (0/1), Vavers 6 (2/2), Sulcs 16 (3/5, 3/5), Skrinda* 7 (1/3, 1/2), Kilups* 6 (1/5, 1/6), Katlaps* 4 (0/4, 0/3), Ginters* (0/1, 0/3), Donis* 10 (4/4, 0/1), Ailis ne, Petersons 19 (0/1, 2/5), Salzemnieks ne. All: Melderis

Italia: Trucchetti (0/5), D’Arcangeli ne, Sarr 5 (1/5, 1/4), Valesin 10 (4/7, 0/2), Miccoli* 10 (2/5, 2/2), Rinaldin* 2 (1/6, 0/3), Piccirilli* 6 (2/4, 0/2), Garavaglia 5 (1/1, 1/4), Iannuzzi* 15 (2/2, 2/5), Guidolin 12 (6/8), Van Elswyk* 4 (2/8), Prai 2 (0/2). All: Mangone

Fip.it