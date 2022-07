Europeo Under 18 – Debutto vincente per l’Italia, Croazia sconfitta

By

Izmir. Prima partita e prima vittoria per la Nazionale Under 18 maschile all’Europeo di scena a Izmir (Turchia). Nella prima gara del Girone D, la squadra di coach Capobianco ha sconfitto la Croazia per 73-64.

Miglio marcatore Azzurro è stato Filippo Gallo, autore di 15 punti. In doppia cifra anche Matteo Visintin (14), Niccolò Moretti (10) e Mauro Zacchigna (10).

Partenza sprint dell’Italia, che racimola un buon margine dopo i primi 10 minuti di gara (18-12). Gli Azzurri gestiscono il vantaggio nei quarti centrali, toccando il massimo vantaggio alla fine del secondo periodo (43-32). Le distanze rimangono pressoché invariate anche nel secondo tempo, fino al + 9 conclusivo.

Neanche 24 ore e l’Italia tornerà in campo per la seconda giornata del Girone D. Palla a due alle ore 15.00 (ore italiane) contro la Lituania, che all’esordio ha sconfitto il Montenegro 75-56.

Tutte le gare sono in diretta streaming sul canale YouTube FIBA..

Il tabellino

Croazia-Italia 64-73 (12-18, 20-25, 20-14, 12-16)

Croazia: Jelavic* 5 (1/7, 1/3), Pavin 7 (0/3, 1/2), Bart 2 (1/3, 0/1), Krajnovic* 12 (2/10, 1/3), Zanki* 9 (0/2, 3/5), Sljivaric 9 (4/6), Kos* 3 (0/1, 1/1), Bogdanovic ne, Vucic ne, Drubravcic* 7 (3/5), Rajaofera 10 (4/8), Matlekovic. All: Kulis

Italia: Moretti* 10 (5/7, 0/3), Gallo 15 (4/7, 2/6), Scarponi 7 (1/2, 1/2), Visintin* 14 (4/9, 1/3), Zacchigna* 10 (2/6, 1/6), Stazzonelli, Marangon (0/2), Dell’Anna, Innocenti* 9 (4/7), Cannavina 2 (1/1, 0/1), Greppi* 2 (1/2), Salvioni 4 (2/3). All: Capobianco

Fip.it