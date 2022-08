Europeo Under 18 Femminile – Arriva una sconfitta per l’Italia, Francia in semifinale

Si ferma nei Quarti di finale la corsa della Nazionale Under 18 Femminile verso una medaglia all’Europeo in corso di svolgimento di Heraklion (Grecia).

Le Azzurre sono state sconfitte oggi dalla Francia (48-71), che ha preso il comando nei primi minuti e poi ha dilagato dopo l’intervallo lungo toccando anche i punti di vantaggio. A

L’Europeo dell’Italia non finisce però qui, dal momento che il quinto posto di Heraklion vale la qualificazione al Mondiale Under 19 che si giocherà il prossimo anno. Le Azzurre tornano in campo sabato 13 agosto contro la Finlandia (ore 13.30, diretta sul canale YouTube FIBA) per la semifinale del gironcino quinto-ottavo posto.

Oggi la miglior marcatrice dell’Italia è stata Eleonora Villa con 13 punti, in doppia cifra anche Carlotta Zanardi (11) e Matilde Villa (10): a condannare le Azzurre è stata anche la pessima percentuale al tiro da tre punti, l’11% (2/18).

Quarto di finale

Italia-Francia 48-71 (13-16; 5-13; 12-24; 18-18)

Italia: Blasigh (0/2, 0/1), Villa M. 10 (4/11, 0/3), Zanardi 11 (5/5, 0/3), Rizzo 2 (1/1, 0/2), Villa E. 13 (3/5, 2/4), Tempia (0/2, 0/3), Di Stefano 2 (1/2, 0/1), Arado 6 (3/6), Bernardi 2 (1/3, 0/1), Cancelli (0/1), Lucantoni 2 (1/1), Fantini (0/1). All: Lucchesi

Francia: Zemoura 9 (4/5, 0/1), Dursus 3 (1/1, 0/3), Evrard 4 (2/3, 0/1), Lacan 14 (3/7, 2/4), Perdriau 2 (1/1), Dutat 3 (1/1), Traore 6 (2/6), Cisse 3 (0/1, 1/1), Blein (0/1 da 3), Le Seyec 16 (6/9), Toure 6 (2/4, 0/3), Zodia 5 (2/3). All. Egloff.

Fip.it