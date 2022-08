Europeo Under 18 Femminile – Italia supera la Rep.Ceca e chiude quinta. Matilde Villa nel miglior quintetto

La Nazionale Under 18 Femminile ha chiuso l’Europeo di Heraklion al quinto posto, dopo aver superato oggi la Repubblica Ceca 86-79: la miglior marcatrice dell’Italia è stata Matilde Villa con 25 punti, in doppia cifra anche Vittoria Blasigh (16) ed Eleonora Villa (15).

Le Azzurre già da ieri erano certe della qualificazione al Mondiale Under 19 che nel 2023 si giocherà a Madrid ma oggi hanno voluto chiudere il torneo nel migliore dei modi, battendo la Repubblica Ceca al termine di una partita bellissima e piena di parziali. L’Italia in avvio è scivolata sul -6 (12-18) ma grazie a un secondo parziale con 28 punti a referto ha preso la doppia cifra di vantaggio: sul 57-45 ma poi è arrivata la reazione delle ceche che si sono riportate sul +7. Il 17-0 che nell’ultimo quarto ha riportato avanti le Azzurre (84-70) ha chiuso i conti.

Matilde Villa è stata inserita nel quintetto base insieme all’MVP lituano Juste Jocyte, Elena Buenavida Estevez (Spagna), Leila Lacan (Francia) e Frieda Buhner (Germania).

L’Europeo è andato alla Lituania, che nella finale arbitrata anche dalla nostra Silvia Marziali, si è imposta sulla Spagna 78-75. Retrocedono in Division B Grecia, Svezia e Bosnia Erzgovina.

Per il Settore Giovanile Femminile si tratta della settima partecipazione a un Mondiale a partire dal 2010. In precedenza l’Italia ha giocato quello Under 19 giocato in Cile nel 2011, U17 in Olanda nel 2012, U17 in Repubblica Ceca nel 2014, U17 in Spagna nel 2016 (Argento), U19 nel 2017 a Udine e U17 in Bielorussia nel 2018.

Finale 5-6 posto

Italia-Repubblica Ceca 86-79 (21-22; 28-19; 14-22; 23-16)

Repubblica Ceca: Prybilova 6 (2/4, 0/2), Paurosa ne, Brozova (0/1), Velichova 16 (2/5, 2/8), Krizova ne, Soukupova ne, Mezihorakova 6 (2/7 da 3), Stankova 4 (2/2, 0/1), Klapkova 2 (1/1), Vydrova 13 (4/12, 1/1), Cechova 12 (4/10), Kadlecova 20 (2/6, 4/12). All: Prusa.

Italia: Blasigh 16 (4/5, 1/4), Villa M. 25 (11/13, 0/4), Zanardi 5 (1/4, 1/4), Rizzo 6 (3/4, 0/1), Villa E. 15 (3/6, 3/5), Tempia 7 (2/3, 1/3), Di Stefano 2 (1/2), Arado 2 (1/3), Bernardi 4 (2/5, 0/1), Cancelli 4 (1/2), Lucantoni (0/1), Fantini (0/1). All: Lucchesi

Fip.it