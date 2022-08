Europeo Under 18 Femminile – Non basta una super Matilde Villa, Italia sconfitta dalla Turchia

By

Seconda sconfitta per la Nazionale Under 18 Femminile all’Europeo in corso di svolgimento di Heraklion (Grecia).

Le Azzurre sono state sconfitte 63-60 dalla Turchia e hanno così chiuso il girone A al terzo posto: dopo la giornata di riposo prevista per domani, mercoledì si torna in campo per affrontare la seconda del gruppo B, ovvero la Lettonia (ore 15.45, diretta sul canale YouTube della FIBA).

Oggi la miglior marcatrice dell’Italia è stata Matilde Villa con 26 punti, in doppia cifra anche Virginia Tempia a quota 14.

Turchia-Italia 63-60 (18-24; 9-8; 22-10; 14-18)

Turchia: Erdik 9 (3/7 da 3), Akpinar 4 (2/9), Guven 2 (0/1 da 3), Corum ne, Togrut 11 (2/3, 1/5), Bas 2 (1/1), Caliskan 8 (1/3, 2/2), Sertoglu 12 (2/3, 1/2), Akarpa ne, Coskun 2 (1/1, 0/1), Istanbulluoglu 13 (2/5, 1/2 ), Laic (0/1). All: Buharali.

Italia: Blasigh 5 (2/3, 0/5), Villa M. 26 (9/15, 1/2), Zanardi 2 (0/3, 0/2), Rizzo, Villa E. (0/2, 0/2), Tempia 14 (1/3, 3/5), Di Stefano, Arado 2 (1/1), Bernardi 4 (1/3, 0/1), Cancelli 2 (1/5), Lucantoni 3 (1/3), Fantini 2 (1/4). All: Lucchesi

Gli ottavi di finale

Italia-Lettonia (ore 15.45)

Finlandia-Israele

Turchia-Repubblica Ceca

Germania-Ungheria

Spagna-Belgio

Francia-Svezia

Polonia-Grecia

Lituania-Bosnia

Fip.it