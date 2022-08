Europeo Under 18 – Grecia sconfitta, Italia ai quarti

By

Izmir. Grazie alla bella vittoria sulla Grecia, per 64-55, l’Italia si è qualificata per i Quarti del Campionato Europeo Under 18 di scena ad Izmir.

Gli Azzurri di coach Capobianco hanno sorpreso gli ellenici con un primo tempo di grande abnegazione, e in cui hanno rotto l’equilibro del quarto iniziale trascinati da Flavio Cannavina, 6 punti nell’ultimo minuto prima dell’intervallo lungo (33-25).

Terzo periodo ancora controllato dall’Italia che, grazie ad una grande difesa (6 punti concessi in 6 minuti), ha allungato sul massimo di + 20 (51-31). Negli ultimi 5 minuti la Grecia è risalita fino al -7 (60-53), ma gli Azzurri non hanno rischiato oltre, chiudendo la sfida sul 64-55.

15 punti a testa per Niccolò Moretti e Matteo Visintin. Emmanuel Innocenti ha chiuso con 14 punti.

Nei Quarti di finale l’Italia affronterà la vincente del match fra Spagna (prima classificata dal Gruppo B) e Macedonia del Nord (quarta classificata del Gruppo A). La gara è trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube FIBA (ore 19.30 italiane).

Il tabellino

Italia-Grecia 64-55 (16-16, 17-9, 18-8, 13-22)

Italia: Moretti* 15 (5/11, 0/3), Gallo 2 (1/3, 0/2), Scarponi 2 (1/1), Visintin* 15 (6/10, 0/3), Zacchigna* (0/3, 0/5), Stazzonelli ne, Marangon 3 (1/1 da tre), Dell’Anna ne, Innocenti* 14 (3/8, 2/5), Cannavina 6 (2/3), Greppi* 2 (1/3), Salvioni 5 (2/3). All: Capobianco

Grecia: Bilalis 2 (1/4, 0/3), Dimou 6 (2/3 da tre), Plotas* 6 (1/6, 1/3), Konstantinidis (0/1, 0/2), Samodurov ne, Efstathiou 4 (0/1, 1/2), Korkontzelos* 13 (4/10, 0/1), Lagos* 6 (3/6, 0/2), Kalliontzis 1, Kalatzis (0/2, 0/1), Sprintzios* 9 (2/5, 1/4), Zougris* 8 (4/6). All: Kantzouris

